В запорожском музее техники появился уникальный американский автомобиль Lincoln H, серии 1946-48 годов

В запорожском музее техники "Фаэтон" появился очень редкий экспонат – американский автомобиль Lincoln H-серии, который выпускался c 1946 по 1948 годы. Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

"Уже сегодня!!! Все желающие могут полюбоваться на свежий экспонат в музее "Фаэтон"!!! Серия Lincoln H была представлена в 1946 году", – говорится в сообщении.

Экспонат, который находится в музее, 1947 года выпуска. Серия Н была доступна в виде купе, кабриолета или седана и отличалась стилем, аналогичным Lincoln Continental Mk1.

"Серия не имела официального обозначения, а автомобили назывались просто Lincoln (Lincoln Coupe, Lincoln Convertible и т. Д.). Lincoln H Series также часто называли Zephyr, но это была отдельная модель, которая производилась до 1948 года", – говорится в сообщении музея.

Сотрудники "Фаэтона" также рассказывают, что сегодня это единственный такой автомобиль в Украине. Их было выпущено достаточно, однако, именно в такой модификации – единицы.

"Этот автомобиль мы нашли в Украине... один-единственный. Уникальная машина и по своей комплектации. Подобных версий "Линкольнов" было достаточно, но именно такой модификации, комплектации было очень мало", – сообщили в музее изданию 061.

Автомобиль в музей привезли только сегодня, и ему еще предстоит реставрация. Но посетители уже могут с ним ознакомиться. Lincoln H находится в зале, и доступен для обозрения.

Отметим, H-серия Lincoln является полноразмерным роскошным автомобилем. Компания Lincoln Motor Company являлась частью корпорации Ford и была создана как премиум бренд, выпускающий первоклассные автомобили.

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