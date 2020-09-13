Бывшую девушку Ди Каприо супермодель Рафаэли приговорили к 6 месяцам и штрафу $722,5 тыс.

Израильская супермодель Бар Рафаэли приговорена судом к шести месяцам общественных работ за уклонение от уплаты налогов. Ее мать Ципи приговорена к 16 месяцам тюремного заключения за то, что не раскрывала свой доход в качестве агента дочери, а также помогала Бар уклоняться от налогообложения. Обе женщины также будут обязаны заплатить штраф в размере 2,5 миллиона шекелей ($ 722,5 тыс.).

Об этом сообщает Reuters.

В рамках уголовного процесса обоих женщин обвинили в уклонении от уплаты налогов с доходов около $7.2 млн.

Поддержать Бар Рафаэль в суде пришло много ее поклонников. Полиция была вынуждена забаррикадировать вход.

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Бар Рафаэли

"Мы любим тебя Бар", – можно было услышать около здания суда.

Бар Рафаэли несколько лет состояла в отношениях с Леонардо ДиКаприо и даже планировала с ним свадьбу.

Бар Рафаэли и Леонардо ДиКаприо

Ее адвокаты утверждали, что во время романтических отношений с голливудским актером она не была обязана декларировать свои доходы израильским налоговым органам. Сама Рафаэли утверждала, что в то время когда она жила за границей, была освобождена от каких-либо израильских налоговых счетов.

Однако прокуратура сообщила, что она жила в роскошных домах в Израиле, арендованных ее матерью и другими родственниками, чтобы скрыть свой статус проживания.

Бар Рафаэли с мамой Ципи Рафаэли

Теперь 35-летней Бар Рафаэли предстоит выполнять общественные работы пять дней в неделю в центре для людей с физическими недостатками, расположенном недалеко от Тель-Авива. Ее 65-летняя мать начнет отбывать тюремный срок 21 сентября.

Напомним, колумбийская звезда певица Шакира предстала перед испанским судом в связи с предъявленными ей обвинениями в уклонении от уплаты налогов.