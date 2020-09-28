"Папины" штанины и бананы. Топ-5 модных джинсов сезона осень-зима 2020 по мнению стилиста

Джинсы давно заменили в наших гардеробах большую часть других единиц одежды, которые, по мнению городского жителя, в разы важнее, чем несколько пар брюк со стрелками или платьев для коктейльного одыха.

По сути, джинсы - идеальная одежда, которая может добавить стройности вашему силуэту и приукрасить ваш образ. Их можно сочетать с классическим жакетом, курткой-бомбером, блузой, рубашкой другими вариантами верха. Но с ними стоит быть осторожными, ведь, джинсы могут не только украсить вас, но и подмочить ваш внешний вид. В случаи с этими брюками нужно выбирать варианты, кототрые уверенно подходят именно вашему типу фигуры, росту и другим показателям.

При выборе джинсов важно смотреть на их состав и плотность: чем больше эластана в составе, тем быстрее джинсы износятся и потеряют форму. Кроме того, переработать джинсы с эластаном невозможно и таким образом мы увеличиваем наш углеродный след. на планете, что идет в разрез с актуальным движением осознанного потребления.

Чтобы выяснить, какие джисны стоит приобрести в сезон осень-зима 2020, Фокус обратился к стилисту Анне Пономаренко.

"Папины" джинсы

"Несколько лет назад в моду вернулись mom's jeans, на манер решения, популярного в 80-е годы. А осенью 2020 года на арену выходят джинсы "папаши из 90-х", - рассказывает Фокусу Анна Пономаренко.

Большинство из нах хорошо их помнят: это джинсы прямого и широкого кроя, удлиненные, с посадкой на талии или ниже. Они хорошо подойдут для девушек со спортивной фигурой и стройными ногами.

Слоучи и бананы

Анна Пономаренко рекомендует обратить внимание на две эти модели широких джинсов с высокой посадкой. По мнению модного эксперта, обе эти модели очень похожи между собой, с той лишь разницей, что джинсы-слоучи немного шире в бедрах.

Такой крой идеально подойдет женщинам с пышными бедрами и наличием животика. Слоучи и бананы не сковывают движений и выглядят очень стильно и актуально. Их можно комбинировать с джемперами оверсайз, широкими "мужскими" рубашками.

Джинсы-клеш от бедра с высокой посадкой

Анна Пономаренко обращает внимание на джинсы, актуальные в 80-х годах, которые делают ноги, в буквальном смысле, бесконечно длинными. Такая модель джинсов идеально сочетается с модными ботильонами на массивной подошве и обуви на широком устойчивом каблуке.

"Я рекомендую выбирать модели клешей со стрелками или контрастной строчкой. Таким образом, создается визуальный эффект более стройных ног", - рассказывает Фокусу модный эксперт Анна Пономаренко.

Джинсы в стиле печворк

Стилист, также, советует включить в свой гардероб модели джинсов в стиле печворк. Это фасон брюк, напоминает одежду, будто собранную из разных фрагментов тканей. По мнения Анны Пономаренко, в сезон осень-зима 2020 "печворки" будут особенно популярны.

"Они выглядят дерзко и современно, особенно, учитывая глобальную тенденцию на осознанное потребление и переработку одежды" - комментирует Фокусу модный эксперт. "Впрочем, модели могут быть самыми разными, самое важное - чтобы брюки создавали визуальный эффект объема и не обтягивали свою хозяйку.

Вельветовые джинсы

Еще одно громкое и триумфальное модное возвращение. Эти уютные и мягкие джинсы в широкий рубчик из вельвета, которые трудно было достать в эпоху Советского Союза в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века. "Осенью 2020 года будут актуальны "конфетные" оттенки, - рассказывает Анна Пономаренко.

"Можно смело выбирать из числа розовых, лавандовых, желтых, бежевых и карамельных вариантов цветов. Они будут идеально смотреться на обладательницах стройных ног, а вот при пышных бедрах лучше выбирать модели из темного и более гладкого материала, ведь вельветовая ткань, в любом случае, добавляет силуэту объемов", - резюмирует модный эксперт.