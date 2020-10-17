Дорого, красиво, непонятно. Топ-5 неожиданных арт-объектов за сотни тысяч долларов

1. Не просто банан

В прошлом году итальянский художник Маурицио Каттелан купил обыкновенный банан в супермаркете Майами, прикрепил куском серого скотча к стене в Парижской галерее Perotti, назвал свой шедевр "Комедиант" и оценил его в $120 тыс.

Арт-объект приобрели два коллекционера. Каждый получил сертификат, подтверждающий, что это шедевр Каттелана, а не просто банан со скотчем, и инструкцию, как правильно прикрепить фрукт у себя дома.

2. Банка с фекалиями

Другой итальянский художник, Пьеро Мандзони, купил 90 жестяных банок, в каждую из которых, по заверению самого гения, законсервировал 30 г собственных фекалий и наклеил соответствующую надпись на нескольких языках: "Художественное дерьмо. Содержимое — 30 г нетто. Свежеприготовленное".

Свою первую банку мастер продал в 2007 году за €124 тыс. А последнюю — в 2016-м на художественном аукционе в Милане за €275 тыс.

3. Белые каракули

(Фото: Getty Images)

Серый холст, покрытый белыми неразборчивыми каракулями, будто кто-то пытался расписать ручку, — один из шедевров американского художника-абстрак­циониста Сая Твомбли. Несколько лет назад картину продали на аукционе за $70,5 млн. Некоторые эксперты говорят, что каракули скрывают недописанные строки какого-то классического произведения.

4. 17 сосисок в формалине

Британский художник Дэмьен Хёрст прославился шокирующими работами — мертвыми животными, помещенными в емкость с формалином. В какой-то момент мастер решил отойти от гнетущей атмосферы своего творчества и сделать пару шуточных работ. Он взял 11 сосисок, бросил их в ящик с формалином, где они застыли в рандомном положении, а затем повторил эксперимент с 17 сосисками. В 2016 году композицию Хёрста «17 сосисок» продали за $103,7 тыс.

5. Печенье за тысячи евро

(Фото: Getty Images)

В итальянском городе Бари уборщица художественной галереи случайно выбросила экспонаты инсталляции стоимостью €10 тыс. Женщина увидела на полу разбросанные куски обыкновенного печенья и, приняв их за мусор, отправила на помойку. Кроме крошек печенья инсталляция состояла из разбросанных на полу бумаги и картона.