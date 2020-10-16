Американский производитель мясной продукции бесплатно раздает защитные маски, которые пахнут свининой

Известный производитель мясной продукции, американская компания Hormel Foods в период пандемии решила провести необычную рекламную акцию. Она изготовила и бесплатно раздает защитные маски, которые пахнут свининой.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Компания представила двухслойную тканевую маску для лица, которая, согласно заявлению, является "революционной".

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Такие маски Hormel Foods раздает бесплатно всем желающим. Нужно только оставить запрос на сайте www.BreathableBacon.com. Тираж масок ограничен только до 10 тысяч и компания планирует их раздавать пока не закончатся.

Тем, кто уже стал обладателем необычного аксессуара, предлагается выкладывать фото в соцсетях, распространяя специальный хэштег #BreathableBacon.

Напомним, израильская компания Sonovia утверждает, что создала ткань, способную на 99% нейтрализовывать коронавирусы даже после многократной стирки.