Netflix представил тизер сериала "Леопард", в котором играет дочь Моники Белуччи (видео)

Съемки сериала уже стартовали в Риме и будут проходить между четырьмя итальянскими городами.

18-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, пошла по стопам родителей и дебютировала в кино. Юная красавица появилась в тизере сериала "Леопард", который сейчас снимает Netflix.

Один из самых ожидаемых проектов года – экранизация итальянского романа "Леопард" авторства князя Джузеппе Томази Ди Лампедуза – собрал потрясающий каст актеров. В нем, кроме Девы, играющей Анжелику Седару, роль которой ранее исполнила легендарная Клаудия Кардинале, снимаются Ким Росси Стюарт, Бенедетта Поркароли, Сол Нанни, Паоло Калабрези, Франческо Колелла, Астрид Мелони и Грета Эспозито.

О том, что сериал будет запущен в работу, стало известно в мае 2022 года. Заявление прозвучало по случаю открытия новой штаб-квартиры Netflix в Риме основателем потокового гиганта Ридом Гастингсом.

История, придуманная Джузеппе Томази ди Лампедуза, уже адаптированная Лукино Висконти для большого экрана в 1963 году, будет снова переосмыслена в виде шестисерийного телесериала, готового заново открыть для себя современность истории, действие которой происходит в XIX веке. Съемки уже стартовали в столице Италии. Они продлятся более четырех месяцев и будут проходить между Палермо, Сиракузами, Катанией и Римом.

Сюжет рассказывает историю упадка аристократического рода, которая разворачивается на Сицилии, в годы Рисорджименто и перехода от режима Бурбонов к Королевству Италия.

Дата выхода сериала пока не озвучивается, но это может быть конец 2023 года или первые месяцы 2024-го.

Ранее Фокус писал, что Дева снимется в фильме итальянского режиссера Лауры Лучетти "Прекрасное лето".