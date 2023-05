По второму кругу. Что известно о Лорин, которой прогнозируют победу на "Евровидении-2023"

Над песней Tattoo, с которой выступает Лорин работала она и еще пять соавторов.

Несмотря на то, что первый полуфинал пройдет только 9 мая, еще в день открытия конкурса многие букмекеры уже определились с лидером гонки и среди 37 стран-участников сегодня самые высокие шансы на победу дают шведской певице Лорин (Loreen), которая выступит в первом полуфинале под 11 номером и исполнит песню "Tattoo". Если прогнозы оправдаются, к своему 40-летию шведка сделает себе подарок – вторую подряд победу на одном из крупнейших музыкальных конкурсов. Она уже побеждала в 2012 году с песней "Эйфория". Фокус решил побольше узнать о Loreen.

Кто такая Лорин?

Настоящее имя артистки – Лорин Зинеб Нора Талхауи. Это шведская певица марокканско-берберского происхождения. Ее родители эмигрировали в Швецию из Марокко еще до появления дочери на свет. Будущая звезда родилась 16 октября 1983 года в Стокгольме. Позже семья девочки переехала в город Вестерос, в 100 км к северо-западу от столицы, там она поступила в школу.

Лорин имеет смуглую кожу и черные волосы, так что мало похожа на светлокожих и голубоглазых скандинавов.

Музыкой она начала интересоваться с ранних лет. Еще ребенком бывала в гостях у бабушки в Африке, где люди выражали свои чувства и эмоции песнями и музыкой, поэтому Лорин впитывала в себя все, что слышала.

Заявить о себе ей долгое время мешала неуверенность в себе. Чтобы побороть собственные страхи, девочка записалась сразу в несколько вокальных кружков, однако когда ей исполнилось 12 лет, умер ее отец. Лорин была старшей из семи детей в семье, и ей пришлось рано повзрослеть и стать самостоятельной.

Начало карьеры Лорин

Началом музыкальной карьеры Талхауи можно считать 2004 год. Девушка попробовала силы на вокальном конкурсе Idol. Она не победила, но вошла в четверку финалистов. В 2005-м ее карьера несколько сменила направление, вокалистка узнала тонкости других областей развлекательной индустрии. Она выпустила свой первый сингл The Snake с группой Rob'n'Raz и стала лицом телеканала TV4, а затем работала и на других каналах. Вплоть до 2011-го она была продюсером и ведущей на телевидении. Под ее началом выпускались три реалити-шоу: Värsta pojkvänsakademin (TV3), Matakuten (TV4) и Frufritt (SVT).

Путь к "Евровидению"

В 2011 году Лорин решила поучаствовать в шведском национальном конкурсе Melodifestivalen, победитель которого получал путевку на "Евровидение". Она представила песню "My Heart Is Refusing Me", которую написала совместно с Мо Денеби и Бьорном Джупстремом. Несмотря на то, что выиграть ей не удалось, ее песня стала хитом на шведских, финских и других европейских радиостанциях. Композиция 19 недель продержалась в шведском чарте: с 11 марта по 15 июля. Самой высокой позицией песни стало 9 место. 6 февраля 2012 года артистка выиграла приз "Песня года" на Gaygalan за исполнение этой композиции.

Первая неудача не сломала певицу, и в следующем году она снова заявляется на Melodifestivalen. В этот раз она исполняет песню "Euphoria", чем покоряет жюри и получает путевку на "Евровидение-2012".

По словам Лорин, ее всегда вдохновляли творчество Бьорк, Энии и Лизы Джеррард, музыка которых вводила в своего рода транс.

Триумф на "Евровидении-2012"

Во время выступления в Баку Лорин на сцене сопровождал американский танцор Осбен Джордан, который ранее работал со Снуп Доггом и Мадонной, а подпевали ей три бэк-вокалистки. Публику заворожили танцы в стиле йоги и магический глубокий голос шведки. В итоге она получила 372 балла, из которых 18 оценок были по 12 баллов, оставив позади с разрывом в 113 баллов "Бурановских бабушек" из России.

Свою победу на конкурсе Лорин посвятила матери, сказав, что та для нее – пример для подражания, лучший друг и самый родной человек.

Триумф Лорин стал на тот момент пятой победой Швеции. Первой конкурс "Евровидение" в 1974 году выиграла группа "АВВА", в 1984-м – поп-группа "Herreys", в 1991-м – певица Карола и в 1999-м – Шарлотта Нильсен. В 2015 году новую победу стране принес певец Монс Сельмерлев.

На волне известности в том же 2012-м артистка представила публике дебютный альбом Heal, ставший платиновым в Швеции и вырвавшимся на лидирующую строчку хит-парадов.

В 2017 году Лорин снова попробовала получить билет на "Евровидение", однако ее обошел Робин Бенгтссон, который и отправился на конкурс в Киев.

В том же году артистка выпустила новую пластинку – Ride.

Хит "Tattoo" – новый претендент на победу

На нацотборе Melodifestivalen 2023 Loreen поразила публику песней "Tattoo". Сильный вокал, магические движения и музыка, уносящая куда-то далеко, покорили не только зрителей, но и букмекеров, которые прогнозируют артистке новую победу.

Песня, с которой Лорин представит Швецию, рассказывает о любви двух людей и испытаниях. Во главе всего – сложные романтические отношения, в которых связь героини с партнером является наиболее важным аспектом ее жизни. Несмотря на препятствия, девушка полна решимости остаться со своим мужчиной, так как его потеря будет невосполнимой. Чтобы выразить свою непоколебимую приверженность, Лорин использует метафору татуировки, чтобы показать, что ее возлюбленный навсегда укоренился в ней.

Певица исполнила "Tattoo" в четвертом туре Melodifestivalen 25 февраля 2023 года. Во время вытсупления активистка-эколог ворвалась на сцену, ненадолго прервав ее исполнение песни. После того, как инцидент был разрешен, Лорин продолжила шоу. Несмотря на неожиданный срыв, она выиграла четвертый этап соревнований, что принесло ей место в финальном раунде.

"Tattoo" — это совместный проект Лорин и самых опытных авторов песен Melodifestivalen. Трек создала команда ветеранов и начинающих талантов. Над ним трудились Питер Бострем, также известный как Bassflow, и Томас Г:Сон. Оба написали много песен для исполнителей Melodifestivalen, в том числе и песню "Euphoria", принесшую Лорин первую победу на "Евровидении-2012". Также в работе участвовали Джимми Янссон, Джимми "Джокер" Торнфельдт, сотрудничавший с Питбулем, Дженнифер Лопес и Николь Шерзингер, шведский диджей, художник, певец и автор песен Cazzi Opeia. Последняя является автором композиции "Wonderland", которая победила в американском песенном конкурсе в 2022 году.

Рассказывая о том моменте, когда она впервые услышала трек, Лорин вспоминает, что это было около 10 часов вечера, когда Томас Г:сон (Томас Густафссон) и его команда отправили его ей. Еще до того, как прослушать песню, артистка почувствовала в ней что-то особенное, а прослушав, влюбилась в нее сразу.

Трек "Tattoo" вышел на цифровых платформах 25 февраля 2023 года. Он дебютировал под номером 1 в Швеции, став вторым лидером шведских чартов Лорин после "Euphoria". Песня также занимает 45-е место в списке воспроизведения Spotify среди 100 самых популярных песен "Евровидения" всех времен.

Так выглядит выступление Лорин на "Евровидении-2023"

Перевод песни:

І куплет

Я не хочу уходить от тебя,

Но, детка, мы оба понимаем,

Что наше время вышло,

Пора попрощаться

До тех пор, пока не встретимся снова.

Ведь это не конец,

Наступит день,

Когда мы найдем наш путь.

Скрипки играют, и ангелы плачут.

Когда звезды сойдутся, я буду там.

Припев

Нет, мне плевать на всех,

Потому что все, чего я хочу, – это быть любимой,

И меня волнуешь только ты.

Ты навечно со мной, как тату.

Нет, мне плевать на боль,

Я пройду сквозь огонь и воду,

Просто, чтобы быть с тобой,

Ты навечно со мной, как тату.

ІІ куплет

Я отращиваю волосы,

Я воспринимаю все спокойно,

Мое сердце в твоих руках,

Не потеряй его, мой друг,

Это все, что у меня есть.

Скрипки играют, и ангелы плачут.

Когда звезды сойдутся, я буду там.

Песню Лорин исполнит между двумя световыми экранами, а затем по сцене пустят дым.

