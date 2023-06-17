50-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в нижнем белье (фото)

Звезда "Железного человека" необычно поздравила своего стилиста с Днем рождения.

50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу продемонстрировала стройную и подтяную фигуру. Пикантными снимками звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На зеркальном селфи звезда "Железного человека" позировала в черном лифчике без бретелек и трусах с высокой талией. Актриса также добавила фотографию себя в длинном белом платье на красной дорожке и снимок, на котором она обнимает своего стилиста Элизабет Зальцман.

Суть публикации заключалась в том, что Элизабет настолько талантлива, что может с легкостью превратить девушку в нижнем белье в звезду в вечернем платье. Таким образом она поздравляла гуру стиля с Днем рождения.

Гвинет Пэлтроу Фото: instagram @gwynethpaltrow

Напомним, Гвинет Пэлтроу вышла в Сеть, чтобы оправдаться в пропаганде своей скудной диеты, которая состоит из костного бульона и овощей. Ранее она обсуждала ее в подкасте "Искусство быть здоровым", но пользователи решили, что морить себя голодом не слишком здоровая практика.

В прошлом Гвинет Пэлтроу часто критиковали за ее нелепые, а зачастую и вредные советы касающиеся здоровья. Она заявляла, что женщинам нужно "распаривать влагалище", что может привести к ожогам слизистой, советовала пить сырое козье молоко, чтобы избавиться от паразитов и отказаться Wi-Fi, чтобы не заболеть раком.

Также Фокус писал, что дочь Гвинет Пэлтроу отреагировала на откровенный подкаст матери.