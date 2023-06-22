11-летнему принцу Гарри понравился такой презент.

Принцесса Диана подарила принцу Уильяму пикантный торт на 13-летие. Об этом пишет Hello Magazine.

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрейди вспомнил день, когда принц Уэльский стал подростком и леди Ди подарила ему очень озорной торт на 13-й день рождения.

Повар рассказал, что в 1995 году она подарила старшему сыну сладкий, покрытый глазурью торт, в форме женской груди.

"В то утро я пришел на работу, подошел к холодильнику, открыл дверь, и я просто столкнулся с парой самой большой груди, которую я когда-либо видел в своей жизни", — вспоминал шеф-повар.

"Принцесса заказала торт с грудью на 13-й день рождения Уильяма!" — рассказал он.

Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

"Принцесса любила смущать людей лучшим способом, в веселой форме", — добавил Грейди.

Принцу Гарри, которому на тот момент было 11 лет, понравилась выпечка. Он даже захотел себе такой подарок.

Тот жаркий летний день был особенным для принца Уильяма еще и тем, что Диана удивила его, приведя супермоделей Клаудию Шиффер, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл.

Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Принц Уильям родился 21 июня 1982 года. Он является первым ребенком принцессы Дианы и нынешнего короля Чарльза III.

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