54-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет своей молодости

По словам Сальмы, если она прерывает медитации, ее лицо "опускается".

Мексикано-американская актриса и жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, Сальма Хайек, уверяет, что никогда не делала уколы ботокса, а своей красотой и молодостью кожи обязана исключительно медитациям, пишет Hola со ссылкой на подкаст Келли Рип Let’s Talk Off Camera.

"Из-за многих вещей в моем теле и проблем со здоровьем я каким-то образом разработала эту странную медитацию, которую я продолжаю развивать. Я могу заниматься этим часами, потому что не чувствую времени, и это так весело. Иногда, когда я это делаю, люди говорят мне, когда я выхожу из комнаты: "Боже мой. Опять же, ты выглядишь на 20", – объяснила звезда.

Сальма добавила, что если прерывает медитации, то "лицо начинает опускаться, и все начинает опускаться".

Кроме того, она призналась, что умеет чувствовать энергию внутри себя:

"Она движется, и она танцует внутри тебя, вызывая разные чувства и ощущения".

Что касается реакции мужа, то он не верит в ее медитации, однако когда у нее подавленное настроение или плохое самочувствие, всегда спрашивает, занималась ли она йогой.

Это – не все секреты экономной Сальмы. Например, в эфире программы "Доброе утро, Америка" она рассказала, что использует тушь, чтобы скрыть свои седые волосы.

"Потому что мне лень красить волосы, поэтому я хожу так, а потом вот так", — объяснила она, показывая, как наносит тушь на волосы.

Ранее Фокус писал, что звезда показала себя без макияжа и с морщинами.