Редкая красота: 7 тиар из сокровищницы британских королей, которые мало кто видел

Королевская сокровищница британских монархов может похвастаться поистине уникальными драгоценностями с огромной историей, которым позавидуют самые богатые люди этого мира. Королева Камилла, принцесса Уэльская, покойная Елизавета II и другие женщины монаршей семьи имеют и имели возможность надевать самые красивые тиары, колье, браслеты с редчайшими и самыми чистыми камнями. Однако есть тиары, которые королевские дамы надевают очень редко, а многие поклонники Виндзоров о них даже не знают. Ресурс The Court Jeweller назвал семь украшений, которые мог видеть далеко не каждый. Не исключено, что юная принцесса Шарлотта когда-нибудь сможет надеть каждое из них, ведь некоторые скрывались от публики десятилетиями.

Если говорить о самых популярных тиарах, то у Кейт это – "Узелки любви", которую любила принцесса Диана, а Камилла неравнодушна к тиаре Гревилля.

А теперь пройдемся по самым малопредставленным украшениям.

Тиара Teck Crescent

Тиара Teck Crescent была создана в 1857 году. Первой обладательницей тиары стала принцесса Мария Аделаида Кембриджская, дочь принца Адольфа, герцога Кембриджского и Августы Гессен-Кассельской. Она была внучкой одного короля (Георга III) и бабушкой еще двоих (Эдуарда VIII и Георга VI). Мария Аделаида вышла замуж за Франциска, герцога Текского, и они стали родителями королевы Марии, что снова связало их с основной линией королевской семьи. Мария Аделаида часто носила тиару с двумя дополнительными рядами бриллиантов у основания

Когда пришло время, королева Мария подарила тиару своей невестке, королеве-матери. Ее Величество Королева Елизавета II унаследовала тиару после смерти любимой матери.

Тиара существует сегодня в виде ряда из двадцати бриллиантовых полумесяцев, обвивающих три розы с бриллиантами, с тонкой полосой бриллиантов у основания. Полумесяцы на тиаре на самом деле можно носить как лицом назад, так и вперед, и есть фотографии ее владельцев, носящих ее в обоих направлениях.

Принцесса Мария Аделаида, герцогиня Текская в тиаре Teck Crescent

Тиара Стратмор Роуз

Королева-мать получила Стратморскую розовую тиару в качестве свадебного подарка от своих родителей, когда она вышла замуж за принца Альберта, герцога Йоркского (будущего короля Георга VI) в 1923 году.

Тиара получила свое название от семьи королевы-матери — она урожденная леди Элизабет Боуз Лайон, дочь графа Стратмора и Кингхорна. Когда Элизабет вышла замуж за герцога Йоркского в 1923 году, ей еще не суждено было стать королевой, но ее родители решили, что новой герцогине все равно нужна личная тиара. Они подарили ей это украшение, купленное у Catchpole and Williams, дилера из Лондона. Тиара изготовлена в Англии в конце девятнадцатого века. Цветы, которые можно снимать и носить как броши, изначально можно было заменить пятью сапфирами с цанговым зажимом.

Как и многие другие тиары 20-х годов, эту изначально носили низко на лбу. Некоторые утверждают, что тиару так давно не видели, потому что почти никто больше не носит тиару в таком виде. Но существуют изображения королевы-матери с украшением на голове, поэтому его можно носить подобным образом. Изделие имеет две отдельные рамы: одну для ношения бандо и традиционную рамку "макушка головы".

Последний раз украшение видели во время выставки в Музее Виктории и Альберта в 2002 году.

Мать королеві Елизаветы II в тиаре Strathmore Rose Фото: Getty

Бразильская аквамариновая тиара

Большинство сверкающих тиар, которые носила королева Великобритании Елизавета II, были наследием королев и принцесс прошлого, но эту она заказала лично. Все началось с ожерелья и пары сережек. Эти украшения с бриллиантами и аквамарином были подарены Елизавете в 1953 году президентом Бразилии в качестве коронационного подарка от имени его народа. Ожерелье состояло из девяти больших продолговатых аквамаринов, каждый из которых был в оправе с бриллиантовым завитком. Драгоценность дополняла большая продолговатая подвеска из аквамарина. Серьги были разработаны, чтобы имитировать оправу подвески ожерелья.

К 1957 году королева поручила Garrard сделать тиару, соответствующую аквамариновому гарнитуру. Диадема отличалась тщательно продуманной основой бандо из бриллиантов и аквамарина с тремя элементами из аквамаринов и бриллиантов, расположенными через промежутки. Королева надевала ее с ожерельем (без кулона) и серьгами во время визита на Мальту в ноябре 1967 года и на выступление Марго Фонтейн и Рудольфа Нуриева в Ковент-Гардене в марте 1969 года.

Со временем аквамариновая коллекция королевы пополнилась еще больше. В августе 1958 года власти Бразилии подарили ей браслет и брошь, которые сочетались с другими украшениями из набора, а в 1968 году, когда королева совершила свой первый государственный визит в Бразилию, губернатор Сан-Паулу подарил ей украшение для волос из аквамарина и бриллиантов. Камни с него были использованы в 1971 году для увеличения размера аквамариновой тиары. Тогда центральный камень был заменен на более крупный — оригинальный кулон из ожерелья — и были созданы четыре новых мотива, которые можно было установить между каждым из трех прямостоячих продолговатых аквамаринов.

Елизавета II лично заказала эту тиару ювелирному дому Garrard Фото: Getty

Тиара "Кокошник королевы Александры"

В то время как королева Мария была известна большой коллекцией драгоценностей, у ее свекрови также было немало красоты. Одним из самых потрясающих произведений является украшение, теперь известное как тиара "Кокошник королевы Александры".

В 1888 году тогдашний принц и принцесса Уэльские отпраздновали 25-летие свадьбы. Леди Солсбери организовала группу из 365 пэров, которые пожертвовали средства на покупку тиары в подарок Александре по этому случаю (тиара сопровождалась парой бриллиантовых серег в виде цветков).

Принцесса специально просила украшение в форме кокошника. Ее сестра, российская императрица, была более чем знакома с фасоном, в основе которого лежит русский крестьянский головной убор. Он был создан компанией Garrard под пристальным наблюдением маркизы Эйлсбери, маркизы Солсбери, графини Корк и графини Спенсер.

Тиара состоит из 61 платинового стержня, отходящего от центра в манере восемнадцатого века и полностью инкрустированного 488 бриллиантами, два самых крупных из которых имеют вес 3,25 карата каждый.

Тиару после смерти Александры в 1925 году унаследовала ее невестка Мария. Она часто позировала в ней для официальных портретов.

Когда в 1936 году на престол вступил ее второй сын, Марии пришлось отдать большую часть своих драгоценностей новой королеве Елизавете. Однако она не подарила Елизавете тиару королевы Александры, потому что это было ее самая любимая тиара. Королева Елизавета II унаследовала ее после смерти своей бабушки в 1953 году. Она носила тиару на бесчисленных государственных банкетах и мероприятиях на протяжении всего своего правления. В частности, в ней она появилась на встрече с папой Римским в 1959 году.

Тиара "Кокошник королевы Александры" на Елизавете II Фото: Getty

Тиара с бирманскими рубинами и бриллиантами

Это украшение было единственной крупной рубиновой тиарой, которую носила Елизавета II. Чтобы ее сделать, ювелирам пришлось разобрать другую тиару. Жертвенным агнцем стало украшение Низам Хайдарабад от Cartier, бриллиантовая цветочная тиара, которую королева получила в качестве свадебного подарка. Низам был индийским монархом, и он поручил Cartier позволить принцессе выбрать из их коллекции все, что она хочет.

Елизавете понравились цветочная тиара и ожерелье, сделанные в 1930-х годах. Все украшения были инрустированны бриллиантами, а тиара включала в себя части, которые можно было отсоединить и носить как броши.

Королева носила тиару на публике на заре своего правления, но в начале 1970-х ее разобрали, а бриллианты использовали для изготовления алмазно-рубиновой тиары.

Новая рубиновая тиара была изготовлена компанией Garrard в 1973 году. Рубины, использованные при изготовлении нового украшения, также были подарком на свадьбу: Елизавета получила их от жителей Бирмы. Подарок включал ровно 96 рубинов, и все они теперь установлены в тиаре. Бирманцы верят, что рубины помогают защитить владельца от 96 болезней, которые могут поразить человеческий организм. Они определенно хотели, чтобы Елизавета оставалась здоровой и бодрой. Рубины и бриллианты были украшены серией розовых мотивов. Королева очень любила это украшение и неоднократно появлялась в нем на государственных мероприятиях.

Чтобы создать эту тиару, ювелирам пришлось разобрать другую Фото: Getty

Индийская тиара Cartier

У герцогини Глостерской, жены двоюродного брата Елизаветы II, есть коллекция украшений, превосходящая сокровищницу некоторых целых королевских семей. Многие из ееукрашений достались ей от королевы Марии через мать нынешнего герцога, принцессу Алису. Однако индийская тиара Cartier пополнила коллекцию Глостерских из другой, менее известной ветви генеалогического древа королевы Виктории.

Первоначально тиара принадлежала внучке Виктории, принцессе Марии Луизе, которая родилась принцессой земли Шлезвиг-Гольштейн. Родителями Марии Луизы были принц Кристиан Шлезвиг-Гольштейн и принцесса Елена Соединенного Королевства, одна из дочерей королевы Виктории и принца Альберта.

У принцессы Марии-Луизы была довольно сложная семейная ситуация: она вышла за принца Ариберта Ангальтского, но брак оказался неудачным, последовало аннулирование.

Потеряв супруга, Мария Луиза сохранила внушительную коллекцию драгоценностей. Самой впечатляющей тиарой в коллекции принцессы было украшение с жемчугом, бриллиантами и сапфирами, которое для нее сделал Анри Лавабр в Cartier. Работа Лавабра в Cartier датируется периодом с 1906 по 1921 год. Тиару называют "индийской" тиарой не из-за какой-то конкретной связи с этой нацией, а потому, что она имитирует традиционные мотивы индийского дизайна.

Принцесса Мария Луиза носила тиару на крупных королевских мероприятиях, включая коронацию 1953 года. После ее смерти в 1956 году тиару унаследовал ее крестник, принц Ричард Глостерский, который в конце концов получил герцогский титул своего отца. Сегодня тиару носит жена Ричарда, Биргитта, надевая ее на государственные банкеты или на банкеты в Ратуше, которые традиционно являются частью государственного визита в Соединенное Королевство. В последние годы тиара также выставлялась, в частности, в рамках знаковой выставки Cartier, проходившей в Канберре в 2018 году.

Индийская тиара Cartier – любимое украшение супруги герцога Глостерского Фото: Getty

Персидская бирюзовая тиара

​Когда леди Элизабет Боуз-Лайон, будущая королева-мать в 1923 году вышла замуж за герцога Йоркского, тиару с персидской бирюзой она получила в качестве подарка от Георга V. Ее в свое время купила королева Мария у Garrard вместе с набором украшений с бриллиантами и персидской бирюзой, куда, кроме тиары, входили ожерелье, брошь и серьги.

В 1951 году Елизавета подарила весь набор своей младшей дочери, принцессе Маргарет, в качестве подарка на 21-й день рождения. После Полтимора персидская тиара была самой большой вещью в коллекции Маргарет, и она часто надевала ее на официальные мероприятия вместе с предметами из соответствующей парюры. Например, в ней она была на королевской премьере фильма "Укрощение строптивой" в 1967 году.

Когда Маргарет умерла в 2002 году, большое количество ее драгоценностей было продано с аукциона, чтобы заплатить посмертный налог, но эта тиара не была включена в продажу. Где она сейчас, неясно. Было много предположений о том, кому сегодня принадлежит тиара. есть надежда, что кто-то из королевских дам все же появится в ней на публике.

Принцесса Маргарет в биоюзовой тиаре Фото: Getty

Ранее Фокус писал о любимых тиарах Кейт Миддлтон и их стоимости.