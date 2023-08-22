Умер первый парень королевы Камиллы, в которого она была влюблена

С Кевином Берком Камилла встречалась еще до того, как познакомилась с принцем Чарльзом.

Кевин Берк, первая любовь королевы Камиллы, с которым она познакомилась еще будучи дебютанткой, умер в возрасте 77 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас королева Камилла счастлива в браке с королем Чарльзом, но до того, как началась история любви королевы Камиллы с Его Величеством, был еще один мужчина, покоривший ее сердце.

Камилла, тогда еще носившая девичью фамилию Шанд, познакомилась с Кевином Берком, еще будучи юной дебютанткой и завсегдатаем модных вечеринок.

Юная Камилла Шанд со своей матерью Фото: royalfamily.news

Считается, что молодая Милла Шанд, как ее называли, познакомилась с Кевином, тогдашним 19-летним сыном сэра Обри Берка, заместителя председателя авиастроительной компании Хокера Сиддели, вскоре после ее дебюта в Найтсбридже в 1965 году.

Хотя их роман был недолгим, Берк очень нежно отзывался о своей бывшей возлюбленной, вспоминая время, проведенное вместе, в биографии Джессики Джейн: "Герцогиня Корнуолльская, ее история и секреты".

"Каждый вечер у нас было две или три коктейльные вечеринки, а также танцы и пара вечеров на выбор по выходным. Это было самое лучшее развлечение, и у меня была лучшая и самая веселая партнерша, какую можно пожелать. Камилла пользовалась огромной популярностью, и хотя она не была красавицей, она была привлекательной и сексуальной", — рассказывал Берк.

Впрочем, Камилла была настолько популярна, что вскоре бросила своего возлюбленного. И разбила Кевину сердце.

"Весь тот год я оставался с Камиллой. Полагаю, мы были влюблены, а потом она меня бросила. Почему? Ну, краткий ответ: она была на балу в Лондоне", — шутил Кевин.

Позже, в 1973 году она вышла замуж за своего первого мужа, бывшего армейского офицера Эндрю Паркера-Боулза, от которого у нее родилось двое детей, Том и Лаура. Они развелись в 1995 году.

А Кевин Берк остепенился только в 42 года и стал дипломированным бухгалтером. Его первый брак с руководителем отдела рекламы Петой Бейкер продлился 14 лет и закончился в 2001 году.

Затем он женился на бывшей охотнице за головами Луизе Фейри, с которой в 58 лет впервые стал отцом. Мистер Берк умер в начале этого месяца, и его семья попросила сделать пожертвования в Британский фонд сердца. У Кевина остался сын Макс. Неизвестно, встречалась ли королева Камилла со своей первой любовью после того, как бросила его.

Королева Камилла и король Чарльз Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о том, что будет с королевой Камиллой, если ее супруг, король Чарльз, внезапно умрет.