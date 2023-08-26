Княгиня Шарлен отправилась с мужем отдыхать на Корсику на фоне слухов о розводе

Французские СМИ снова начали писать о том, что князь и княгиня Монако находятся на грани развода и живут порознь.

Князь Альбер и княгиня Монако Шарлен выступили единым фронтом, отдыхая на яхте на Корсике на фоне слухов о состоянии их брака. Об этом пишет Daily Mail.

Княжеская чета снова оказалась в центре спекуляций после того, как в европейских СМИ появились сообщения о том, что 45-летняя Шарлен живет в Швейцарии и встречается со своим мужем, 65-летним Альбером, только "по предварительной записи".

Шарлен также удалила свой аккаунт в Instagram на этой неделе, что вызвало дополнительные вопросы.

Но фотографии, сделанные ранее в этом месяце, демонстрируют, что Альбер и Шарлен отлично проводят время в отпуске.

Князь и княгиня Монако отправились на Корсику на яхте вместе со своими близнецами: принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

Яхта, на которой они проводят отпуск, принадлежит бизнесмену из Казахстана — Булату Утемуратову.

Булат Утермуратов, один из богатейших людей Казахстана, бизнесмен и меценат. Он также занимает пост президента Федерации тенниса Казахстана. По состоянию на май 2022 года Утемуратов занимал 6 место в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана с состоянием в 2,8 миллиардов долларов США.

Яхта, скорей всего была арендована. На фото, сделанных папарацци, видно, как Шарлен в закрытом купальном костюме отдыхала на пляже после плавания. А ее супруг в шортах и панаме наслаждался пивом, катался на сап-борде и байдарке, а также нырял вместе с женой.

Фотографии были сделаны до того, как во французских и немецких СМИ распространились слухи о том, что княгиня Монако Шарлен якобы "живет в Швейцарии" и видится со своим мужем только по "церемониальным причинам".

В сообщениях утверждалось, что королевская особа провела лето в путешествии на яхте со своим мужем, но не вернулась во дворец и сейчас живет за границей.

Источник, близкий к паре, сообщил французской газете Voici, что Шарлен и Альбер — всего лишь "церемониальная пара".

Он также утверждает, что Шарлен возвращается в Монако только по официальным случаям, и теперь ей разрешено чаще видеться с детьми — при этом забота о детях разделяется на двоих.

"Альбер и Шарлен теперь хорошие партнеры, по очереди присматривают за детьми", — добавил инсайдер немецкой газеты Bild .

Слухи о том, что князь и княгиня Монако вот-вот расстануться, ходят со дня их свадьбы в 2011 году. Тогда Шарлен расплакалась прямо перед алтарем.

Свадьба Шарлен и Альбера Фото: Getty Images

СМИ писали, что она даже пыталась сбежать со свадьбы, но ее перехватили в аэропорту. После о разводе Альбера с женой заговорили после того, как она большую часть 2021 года провела в ЮАР, подхватив там инфекцию.

После княгиня отправилась на лечение в Швейцарию и после таблоиды писали о том, что она живет отдельно от мужа.

Но хоть княжеская чета уже много лет находится в центре слухов о расколе, официальные представители пары всегда отрицают наличие проблем в их браке.

В марте пресс-служба дворца заявила, что "официально отрицает злонамеренные слухи, распространяемые СМИ".

Представитель заявил: "Я хотел бы официально опровергнуть злонамеренные слухи, распространяемые французским журналом Royauté. Пожалуйста, не обращайте внимания на эту статью, которая является совершенно необоснованной".

Напомним, ранее источники, близкие к паре, сообщили, что Шарлен и бывшая любовница ее мужа Николь Кост едва не столкнулись на благотворительном вечере в Монако.

Бывшая стюардесса Air France Николь, 51 год, у которой есть 19-летний сын Александр Гримальди-Кост от Альбера, была среди гостей на сборе средств, который был основан дедом принца Альберта, принцем Монако Людовиком II, в 1948 году. .

После Альбер признался, что является отцом дочери Джазмин Грейс Гримальди, которой сейчас 30 лет и которая является результатом романа Альберта с американским агентом по недвижимости.

Оба ребенка были исключены из линии наследования Монако в обмен на финансовые выплаты.