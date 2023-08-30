В огромной шубе и прозрачном комбинизоне: Рита Ора появилась на открытии кинофестиваля (фото)

Звезда сцены умеет эффектно появляться на светских мероприятиях.

32-летняя британская певица Рита Ора продемонстрировала яркий образ для 80-го Венецианского международного кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость, которая своим ансамблем мало что оставила для воображения, сфотографировали на скоростном катере по пути на кинофестиваль, который проходит на острове Лидо.

Звезда сцены продемонстрировала свою фигуру в черном сетчатом комбинезоне в горошек. Под откровенным нарядом было блестящее черное нижнее белье, состоящее из топа на тонких бретельках и трусов с высокой талией. Она завершила ансамбль огромной белой шубой со шлейфом, туфлями на платформе и черными солнцезащитными очками нестандартной формы. Певица появилась в отличном настроении, позируя перед камерами папарацци.

Напомним, Венецианский международный кинофестиваль — старейший кинофестиваль в мире, сегодня открывается его 80-й юбилей.

Фестиваль начинается премьерой итальянского фильма о Второй мировой войне "Команданте" режиссера Эдоардо Де Анжелиса. Мероприятие продлится до 9 сентября и завершится испаноязычной драмой Netflix "Снежное общество".

Ранее Фокус писал, что Джордж и Амаль Клуни были замечены в предверии Венецианского кинофестиваля.