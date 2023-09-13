Лучшие образы знаменитостей из первого ряда показа Tory Burch

Посмотреть шоу пришли Сьюки Уотерхаус, Лори Харви, Эмма Робертс, Тиффани Хэддиш и другие звезды.

Американский дизайнер Тори Берч представила свой показ коллекции весна/лето 2024 в Американском музее естественной истории 11 сентября, собрав знаменитостей и деятелей индустрии. Об этом пишет Harpers Bazaar.

В то время как первый ряд был усеян звездами, то же самое было и на подиуме, где знаменитые супермодели, в том числе Эмили Ратаковски и Девин Гарсия, представили изысканные пастельные творения Тори Берч.

Рассмотрим лучшие образы звездных гостей модного шоу.

Эмма Робертс

Эмма Робертс Фото: Getty Images

Для появлении на показе во время Недели моды в Нью-Йорке Эмма Робертс выбрала облегающее платье с контрастными полосатыми узорами и корсетным лифом, украшенным полосками мелких цветов. 32-летняя американская актриса дополнила ансамбль черными остроносыми туфлями и кожаной сумкой.

Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Девушка Роберта Паттинсона выбрала для появления на шоу прозрачный топ телесного цвета, полупрозрачную белую юбку с волнистым узором и дополнила ансамбль блестящим тренчем бежевого цвета с тонким малиновым поясом. 31-летняя модель сделала вечерний макияж с ярко-красной помадой, а желтые ботинки из змеиной кожи завершили эффектный образ Уотерхаус.

Ума Турман

Ума Турман Фото: Getty Images

53-летняя американская актриса Ума Турман стала гостьей показа Тори Берч. Она надела шелковую черную рубашку с длинным рукавом, прямые брюках в тон и туфлях с острым носком. Ярким акцентом в ее образе стал красный свитер.

Лори Харви

Лори Харви Фото: Getty Images

Американская модель появилась на модном показе в обтягивающем ярко-желтом топе с пикантным декольте, свободных черных брюках с серебряными заклепками по всей поверхности и стильных черных туфлях. Черные солнцезащитные очки и большие серьгах с бриллиантами завершили яркий аутфит Харви.

Наоми Уоттс

Наоми Уоттс Фото: Getty Images

54-летняя британская актриса Наоми Уоттс, которая в начале лета впервые вышла замуж, пришла на показ в шелковистом серебряном платье и металлических туфлях Мэри Джейн в тон. Дополнением к ее наряду стала серая сумочка, белое пальто и абстрактные серьги с белым жемчугом.

Хума Абедин

Хума Абедин Фото: Getty Images

Американская политическая активистка выбрала для выхода в свет сине-зеленое платье с длинными рукавами и изображением воздушных шаров. Серые замшевые туфли и золотые серьги завершили изящный образ Абедин.

Тиффани Хэддиш

Тиффани Хэддиш

Американская комедийная актриса привлекла к себе внимание публики в ярком ансамбле. Хэддиш села в первом ряду модного показа в красном платье с воротником и длинными рукавами. Она дополнила образ черными туфлями на каблуках, украшенных золотым логотипом Tory Burch спереди. В качестве аксессуаров актриса выбрала бриллиантовое колье и маленькие золотые серьги-кольца с зелеными камнями.

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