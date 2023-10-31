Ким Кардашьян и ее дочь Норт на Хэллоуин надели костюмы Шер и Дион из сериала "Бестолковые"

Образы Кардашьян и ее дочери стали активно обсуждать в сети.

43-летняя Ким Кардашьян и ее 10-летняя дочь Норт Уэст выбрали оригинальные образы на Хэллоуин, нарядившись в костюмы лучших подруг, Шер и Дион, персонажей культового сериала "Бестолковые". Об этом пишет издание People.

На снимках, которыми звезда реалити-шоу поделилась в соцсети, она позирует со светлыми волосами. На ней – желтый костюм в черную клетку, состоящий из короткого жакета и расклешенной короткой юбки, белые чулки, а за спиной – белый меховой рюкзак. Ее дочь – в черно-белом костюме в клетку, черных чулках и оригинальной черно-белой шляпе с декором. В руках девочка держит черную сумочку.

На других снимках мать и дочь принимают разные пози, подражая киногероиням, в том числе на парковке возле авто и внутри его.

"Бестолковые", — подписала звезда Кардашьян публикацию.

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В прошлом году Ким нарядилась в костюм Мистики из киновселенной Marvel, а в 2019 году появилась на публике вместе с тогда еще мужем Канье Уэстом и детьми в образах героев из мультфильма "Флинстоуны".

Напомним, что Ким Кардашьян превратила свой особняк в "самый эпический дом с привидениями".