Оззи и Шэрон Осборны на Хэллоуин нарядильсь Канье Уэстом и Бьянкой Цензори (фото)

О том, что будет именно в таком наряде, Шэрон рассказывала слушателям в своем подкасте.

71-летняя британская телеведущая Шэрон Оборн и ее 74-летний супруг, рок-звезда Оззи Осборн, на Хэллоуин придумали очень оригинальные костюмы. Они нарядились Канье Уэстом и Бьянкой Цензори. Соответствующим фото Шэрон поделилась на своей странице в Instagram.

Пара вдохновилась образами американских селебрити, в которых те в сентябре разгуливали во Флоренции, в очередной раз вызвав недовольство местных жителей.

Миссис Осборн позировала в телесных плотных колготках, прозрачных туфлях на каблуке, а грудь хакрівала большой сиреневой подушкой. Даже прическа, уложенная на боковой пробор, в точности повторяла прическу жены Канье.

Шэрон и Оззи Осборны на Хэллоуин выбрали оригинальные костюмы Фото: sharonosbourne/instagram

Что касается Оззи, то он практически неузнаваем в черной куртке, перчатках, мешковатых черных спортивных штанах и черных туфлях. Вокалист Black Sabbath также натянул на голову капюшон, а лицо закрыл солнцезащитными очками и маской, чтобы полностью имитировать характерный наряд Yeezy.

"Счастливого Хэллоуина", – подписала фото Шэрон.

Поклонники знаменитостей поспешили в комментарии, что высказать свое мнение об образах супругов.

"Вы двое, говорю вам, вы оба действительно союз, заключенный на небесах, люблю вас обоих и счастливого Хэллоуина", "Шэрон, ты храбрая и ты все еще горячая мама", "Мой Бог! Это Канье и Бьянка!", "Ребята, вы эпичны! Отлично выглядишь, Шэрон! Счастливого Хэллоуина вам обоим!" – пишут пользователи.

Ранее Шэрон в специальном выпуске подкаста The Osbournes говорила, что выберет себе именно такой костюм.

"Я возьму большую фиолетовую подушку и колготки… Это будет потрясающе", – заявила она.

Недавно Осборн рассказывала, что много лет боролась с лишним весом, но сбросить ненавистные килограммы ей удалось только благодаря новому препарату, который она начала принимать после бандажирования желудка и операции.

"Но теперь я не могу набрать вес, что бы я ни ела. Меня это не устраивает, и мне это не нравится, но я не могу это изменить", – призналась знаменитость.

Ранее Фокус писал, что в сентябре 2023 года Оззи Осборн перенес операцию на позвоночнике.