Кайли Дженнер строит дом с 15 спальнями: как выглядит мега-особняк модели (dbltj)

Площадь дома составит свыше 1600 квадратных метров, а на территории поместья будут огромный гараж, бассейн и спортивная площадка.

26-летняя звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер затеяла строительство грандиозного особняка на земельном участке стоимостью 15 миллионов долларов в Hidden Hills, и в сеть уже попали кадры будущего жилья знаменитости, которое уже приобретает черты, пишет Daily Mail.

Новый дом супермодели, который был сфотографирован в разной степени готовности, теперь может похвастаться покатой серой крышей и полной планировкой.

Два гектара земли, которую Кайли купила в 2020 году, в настоящее время представляют собой одну сплошную строительную площадку. Сбоку от роскошного особняка находится большое строение, похожее на гараж, которое в будущем можно будет использовать для размещения ее обширной коллекции дорогих спортивных автомобилей и внедорожников.

По данным Architectural Digest, площадь главного дома составит около 1670 квадратных метров. В нем будет 15 спален, а на территории появится гостевой домик.

Кроме того, Дженнер планирует построить помещение для охраны. Так Кайли хочет защитить свое имущество и обезопасить себя от сталкеров и назойливых фотографов.

В дополнение к своему особняку она строит бассейн и спортивную площадку для отдыха и тренировок.

Все эти объекты были перечислены в ее утвержденных чертежах,

Новый дом позволит Кайли оставаться ближе к семье, поскольку он расположен недалеко от поместья ее матери Крис Дженнер и сводной сестры Хлои Кардашьян. У Крис есть особняк с восемью спальнями, который она купила за 20 миллионов долларов, а Хлоя построила свой дом на участке за 17 миллионов долларов.

Другие сводные сестры Кайли, Ким и Кортни Кардашьян, также живут неподалеку.

До Кайли этим участком владела певица Майли Сайрус, купившая его в 2015-м. Она хотела построить здесь ранчо с конюшней, но эти планы так и не были осуществлены, и звезда продала землю.

Мисс Дженнер к своему возрасту имеет очень внушительный портфель недвижимости. В настоящее время она живет в особняке стоимостью 36 миллионов долларов в Холмби-Хиллз, а также у нее есть особняк в Беверли-Хиллз, который она и ее бывший партнер Трэвис Скотт планируют продать.

В 2015 году, когда Кайли было всего 17 лет, она купила свой первый дом площадью 450 квадратных метров в Калабасасе, отдав за него 2,7 миллиона долларов, а два года спустя продала его за 3,1 миллиона долларов.

В 2017-м она обзавелась особняком в Hidden Hills с шестью спальнями и семью ванными комнатами за 6 миллионов долларов, но в 2018 году она продала его за 6,7 миллиона долларов. Через три месяца девушка отдала 4,5 миллиона долларов за дом по соседству, но затем выставила его на продажу за 5,3 миллиона долларов.

К 26 годам Кайли прикупила немало элитной и дорогой недвижимости

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