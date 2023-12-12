58-летняя Элизабет Херли похвасталася подтянутой фигурой в купальнике (видео)

Актриса показала новинку из новой коллекции своего бренда пляжной одежды.

Британская актриса Элизабет Херли – одна из тех женщин, которая с возрастом становится только лучше, как хорошее вино. Она с удовольствием демонстрирует гладкую кожу и подтянутую фигуру, снимаясь в купальниках и делясь фотографиями у себя на странице в соцсети. Очередное доказательство того, что Элизабет находится в прекрасной форме – ее свежий пост в Instagram.

Знаменитость позирует в купальнике в цвете металлик в горячем видео. Купальник она дополнила массивными золотыми браслетами и босоножками на каблуке.

Этот сдельный купальник – новинка из ее последней коллекции для собственного бренда пляжной одежды. Актриса демонстрирует модель One Piece Piper (в цвете "Тоффи") стоимостью 154 доллара.

Она позирует у стены, пока фотограф ищет самый лучший ракурс, чтобы снять Херли в лучшем виде.

"Красивая", "Потрясающе", "Боже мой! Я влюблен", – пишут в комментариях.

Херли – не новичок в моделировании и продвижении своего бренда Elizabeth Hurley Beach. Три недели назад она выглядела потрясающе, прогуливаясь по спа-центру Таиланда в белом купальнике и кружевных брюках.

А 31 октября модель опубликовала видео, на котором резвится в фонтане в бассейне в бикини, расшитом серебряными бусинами.

"Когда у меня был трудный день (или неделя, или месяц, или… год), мне нравится представлять себя снова в одном из моих счастливых мест!", — подписала она видео.

Ранее Фокус писал, что Элизабет Херли обнажилась для отдыха в бассейне, а позже вышла в свет с сыном-красавцем.