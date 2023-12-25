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7 интересных фактов про Рождество, которые вы не знали
С Рождеством связано множество традиций, обычаев и удивительных фактов, о которых вы могли не знать раньше.
7 фактов про праздник Рождества Христового
- В 200 году Рождество праздновали не 25 декабря, а 26 мая. Потом эта дата в 320 году перенеслась на 25 декабря, так как этот день принято было считать днем рождения солнца (зимнее солнцестояние).
- Елочные шарики символизируют райские яблоки. В древности именно эти фрукты использовали для украшения. Однако ветви не выдерживали такой вес, поэтому в XVI веке стеклодувы в Германии придумали использовать пустые стеклянные шарики.
- Самой известной рождественской песней в мире является "Тихая ночь" ("Silent Night"), написанная 24 декабря 1818 года австрийским священником Йозефом Мором.
- Также мировым хитом является композиция "Carol of Bells" — украинский "Щедрик", написанный композитором Николаем Леонтовичем.
- Мудрецы с Востока принесли младенцу Иисусу Христу три дара (золото, ладан и смирную). У каждого из них свой символ. Золото означает, что Христос должен стать Царем, ладан является символом его признания как первого из всех священников, а смирная символизирует будущую мученическую смерть на кресте.
- Есть поверье, что накануне празднования Рождества просыпаются все духи. На европейских столах можно часто увидеть на столе простую кашу. Она предназначена для духов и ставится на всю ночь.
- Систему в исчислении с рождения Иисуса Христа (от Рождества Христова) предложил римский аббат Дионисий Малый в VI веке.
Также Фокус писал про главные традиции на Рождество