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7 интересных фактов про Рождество, которые вы не знали

Наталья Гулий
Фото: Pixabay

С Рождеством связано множество традиций, обычаев и удивительных фактов, о которых вы могли не знать раньше.

7 фактов про праздник Рождества Христового

  1. В 200 году Рождество праздновали не 25 декабря, а 26 мая. Потом эта дата в 320 году перенеслась на 25 декабря, так как этот день принято было считать днем рождения солнца (зимнее солнцестояние).
  2. Елочные шарики символизируют райские яблоки. В древности именно эти фрукты использовали для украшения. Однако ветви не выдерживали такой вес, поэтому в XVI веке стеклодувы в Германии придумали использовать пустые стеклянные шарики.
  3. Самой известной рождественской песней в мире является "Тихая ночь" ("Silent Night"), написанная 24 декабря 1818 года австрийским священником Йозефом Мором.
  4. Также мировым хитом является композиция "Carol of Bells" — украинский "Щедрик", написанный композитором Николаем Леонтовичем.
  5. Мудрецы с Востока принесли младенцу Иисусу Христу три дара (золото, ладан и смирную). У каждого из них свой символ. Золото означает, что Христос должен стать Царем, ладан является символом его признания как первого из всех священников, а смирная символизирует будущую мученическую смерть на кресте.
  6. Есть поверье, что накануне празднования Рождества просыпаются все духи. На европейских столах можно часто увидеть на столе простую кашу. Она предназначена для духов и ставится на всю ночь.
  7. Систему в исчислении с рождения Иисуса Христа (от Рождества Христова) предложил римский аббат Дионисий Малый в VI веке.

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