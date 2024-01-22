Бункеры миллиардеров: как Марк Цукерберг и Сэм Альман готовятся к "Судному дню"

Миллиардеры мира строят бункеры и возводят крепости возле своих особняков. А некоторые обзаводятся недвижимостью в таких изолированных странах, как Новая Зеландия.

Раньше "подготовка к Судному дню" рассматривалась как эксцентричное хобби, но только в прошлом году, с апреля 2022 по апрель 2023 года, простые американцы потратили ошеломляющие 11 миллиардов долларов на предметы выживания. А среди миллиардеров стало хорошим тоном обзавестись надежным убежищем. Среди богачей, у которых уже есть бункеры, или что-то их напоминающее – Марк Цукерберг, соучредитель PayPal Питер Тиль и многие другие. Об этом пишет Daily Mail.

Опросы показывают, что около трети граждан США признаются, что готовятся к тому, что они называют "Судным днем", но только у немногих есть те же ресурсы, что и у миллиардеров, чтобы обзавестись максимально комфортным убежищем.

Богатейшие люди мира все чаще тратят сотни миллионов на обеспечение безопасности подземных комплексов, частных островов и (для просто богатых) "квартир для выживания".

В конце прошлого года выяснилось, что Марк Цукерберг строит скрытую крепость стоимостью 100 миллионов долларов, похороненную под своим ранчо на Гавайском острове, с собственными запасами энергии и продовольствия, а также взрывоустойчивыми дверями.

Марк Цукерберг с семьей Фото: Instagram zuck

Предприниматель-миллиардер в сфере здравоохранения Фрэнк ван дер Слот — самый богатый человек Айдахо — недавно купил ранчо площадью 2000 акров к югу от поместья Цукерберга за кругленькую сумму в 51 миллион долларов.

А генеральный директор OpenAI Сэм Альтман однажды проговорился, что у него и соучредителя PayPal Питера Тиля есть "договоренность" на случай, если наступит конец света: если что-то пойдет не так, как сказал Альтман в 2016 году, пара затаится в одном из объектов Тиля в Новой Зеландии.

Сэм Альтман Фото: Getty Images

Роскошное поместье Цукерберга на Гавайях очень секретно: в 2016 году он начал строительство каменной стены высотой шесть футов, которая проходит вдоль поместья рядом с дорогой в поселке Килауэа.

Стена вокруг имения Марка Цукерберга Фото: wired.com

39-летний миллиардер, основатель Facebook, купил 110 акров бывшей сахарной плантации на острове еще в 2021 году, добавив ее к 1300 акрам роскошного поместья стоимостью 100 миллионов долларов.

Его проект стоимостью 270 миллионов долларов станет одним из крупнейших личных построек всех времен. Цукерберг купил свое великолепное ранчо Кулау площадью 1400 акров, простирающееся от океана до гор на острове Кауаи в 2014 году.

А что из себя представляет убежище Питера Тиля – неясно. Но известно, что в 2022 году местный общественный совет Южного острова Новой Зеландии заблокировал планы Тиля вырезать свое величественное укрепленное логово в ландшафте рядом с исторически охраняемым озером Ванака.

Проект подземного дома Питера Тиля в Новой Зеландии Фото: Luxury Survival Condos

Независимые члены комиссии, посетившие предлагаемый участок от имени совета, сообщили, что проект бункера Тиля "существенно ухудшит качество и естественность выдающегося природного ландшафта".

Живописная красота Новой Зеландии и удаленность острова сделали ее популярным выбором для элиты Кремниевой долины, ищущей естественную крепость на случай апокалипсиса – растущий страх, учитывая эскалацию региональных войн и нарастающую опасность глобального изменения климата.

Цукербергу и его счастливым гостям не придется беспокоиться о том, чтобы покинуть территорию по какой-либо причине — в автономном поместье есть источники еды и воды, а также все удобства, о которых вы только можете подумать.

В прошлом году некоммерческая коалиция физиков и других исследователей, стоящая за "Бюллетенем ученых-атомщиков", установила свои "Часы Судного дня" на 90 секунд до полуночи: человечество было ближе всего к гибели за 76-летнюю историю часов.

"Война России против Украины подняла глубокие вопросы о том, как взаимодействуют государства, подрывая нормы международного поведения", — поясняется в заявлении "Часов Судного дня 2023 года".

"И что хуже всего, тонко завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру, что эскалация конфликта – случайно, намеренно или по просчету – представляет собой ужасный риск", — говорится в заявлении. Эти опасения только возросли, поскольку израильские бомбардировки сектора Газа в ответ на ХАМАС угрожают разжечь более глобальную войну на Ближнем Востоке.

Сохраняющиеся опасения по поводу другой пандемии, а-ля Covid-19, не помогли развеять страх перед социальным коллапсом.

Фактически, именно взрослые поколения Z, родившиеся после 1997 года, с наибольшей вероятностью готовятся к катастрофе: согласно опросу Finder, колоссальные 40 процентов заявили, что потратили деньги на "товары судного дня" в 2022 году.

Проект бункера у особняка Фото: Oppidum

Опрос 2179 взрослых американцев имел погрешность в два процента. Finder, который собирает данные о подготовке с 2017 года, спросил людей, потратили ли они деньги на подготовку к чрезвычайным ситуациям за последние двенадцать месяцев.

Как выразился один из влиятельных лиц в области устойчивой подготовки, создатель контента Брекке Вагонер: "По сути, изменения нашей погоды будут более интенсивным из-за глобального изменения климата, хотя бы по какой-либо другой причине у вас должен быть план действий в чрезвычайной ситуации, чтобы справиться с этими суровыми бедствиями, потому что они придут, хотим мы этого или нет".

Например, в сентябре прошлого года Нью-Йорк пострадал от наводнения, вызванного обильным ливнем. А лесные пожары на Гавайях в августе прошлого года стали самыми смертоносными в истории США: 96 человек погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

У самых богатых людей мира наверняка столько данных о растущих мировых катастрофах, сколько и у поколения Z, а, вероятно, даже больше.

Перспектива ядерного удара по Британии никогда не казалась более реальной, поскольку Владимир Путин и его приспешники угрожают стереть с лица земли Лондон и другие западные столицы в ходе последней эскалации войны в Украине.

Один из соучредителей PayPal Тиля, Рид Хоффман, рассказал The New Yorker, что Новая Зеландия, одна из самых богатых в мире, считается местом, где можно укрыться в случае стихийного бедствия.

"Сказать, что вы "покупаете дом в Новой Зеландии", — это своего рода "подмигнуть и намекнуть, ничего не говоря", — сказал Хоффман.

Спальня в элитном бункере Фото: Скриншот

Род Друри, исполнительный директор новозеландской компании по разработке программного обеспечения для бухгалтерского учета Xero, которую поддерживает Тиль, сказал, что американские миллиардеры "относятся к Новой Зеландии как к чему-то вроде убежища".

Как и Тиль, миллиардер и соучредитель Google Ларри Пейдж имеет вид на жительство в Новой Зеландии после того, как получил его в прошлом году. Предприниматель Михай Динулеску, как известно, оставил криптовалютный стартап во время вспышки пандемии COVID-19 в 2020 году и сбежал в Новую Зеландию со своей женой.

Но есть и другие варианты для дома: деревня с видом на залив Бискейн к югу от Майами, представляет обособленный анклав для знаменитостей и бизнес-магнатов.

Миллиардер Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес вскоре будут жить именно там, где их соседями будут звезда НФЛ на пенсии Том Брэди, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп и певец Хулио Иглесиас.

Дом Безоса на Индиан-Крик Фото: Скриншот

Третий богатейший человек в мире купил в этом году не один, а два соседних объекта недвижимости на Индиан-Крик на общую сумму почти 150 миллионов долларов.

Среди тех немногих элитных имен, о которых известно, что они начали готовиться к концу света, есть десятки, которые остаются — вероятно, намеренно — безымянными.

Писатель-технолог Дуглас Рашкофф недавно описал секретную встречу посреди американской пустыни, на которой пять "сверхбогатых парней" допрашивали его о том, как им лучше подготовить свои бункеры к судному дню, задавая вопросы вроде: "Как мне сохранить власть над своими силами безопасности после того, как все произойдет?".

Появилось множество компаний, готовых удовлетворить этот спрос, в том числе Rising S, которая утверждает, что построила 14 бункеров в Новой Зеландии; фирма Survival Condo, которая превращает заброшенные ракетные шахты США в подземные высотные здания; и базирующаяся в Чехии компания Oppidum, которая предлагает "ультра-роскошные" бункеры для миллиардеров в любой точке мира.

Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn, заявил, что по крайней мере половина его коллег-миллиардеров из Кремниевой долины аналогичным образом приобрели ту или иную форму "страховки на случай апокалипсиса" в виде таких убежищ либо в США, либо за рубежом.

В последние годы все больше и больше сверхбогатых людей покупают острова — или, по крайней мере, большие их части.

Ричард Брэнсон и Джонни Депп уже обзавелись собственными островами.

Некоторые даже платят большие деньги, чтобы стать гражданами разных стран. Так называемые "золотые визы" фактически позволяют богатым людям получить вид на жительство – и даже гражданство – в зарубежных странах в обмен на наличные.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как выглядят бункеры для миллиардеров. Там есть даже огромные хранилища для коллекции авто.