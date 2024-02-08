Бритни Спирс рассказала об интрижке с Беном Афлеком

Теперь пришла очередь Бена Аффлека переживать, поскольку его жена Дженнифер Лопес известна своей ревностью. Он пока никак не прокомментировал слова Спирс.

Не успел Джастин Тимберлейк прийти в себя после откровений Бритни Спирс, которые поставили под угрозу его брак, как черная туча нависла над семьей Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Виной всем – опять же излишняя болтливость певицы. На своей странице в Instagram она разразилась новыми откровениями.

Знаменитость опубликовала снимок, где позирует с Беном Аффлеком и актером и автором песен Дайан Уоррен.

"Классное фото меня, Бена Аффлека и Дайан Уоррен много лет назад! Он такой потрясающий актер. Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью… Честно говоря, забыла… блин, это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого!!! О боже, я просто сплетница. Псс, я вообще забыла!", – говорится в подписи.

Бен Аффлек Бритни Спирс и Дайан Уоррен Фото: Іnstagram.com/britneyspears/

Неясно, когда была сделана фотография, но в 1999 году у Аффлека была такая же бородка. В августе того года ему исполнилось 27 лет, а Бритни — 18 в декабре.

Молодые и веселые Бен Аффлек и Бритни Спирс Фото: Twitter

С тех пор Бритни трижды выходила замуж – она связала себя узами брака с Джейсоном Александром, Кевином Федерлайном и Сэмом Асгари. В настоящее время она находится в процессе развода с Асгари.

Бен был женат на Дженнифер Гарнер с 2005 по 2018 год, а затем воссоединился с бывшей невестой Дженнифер Лопес и связал с ней себя узами брака в 2022 году.

Кстати, Бритни и Дженнифер Лопес подписаны друг на друга в Instagram.

Не так давно Спирс рассказала о том, что у нее был двухнедельный роман с Колином Фареллом. Они познакомились через "друга клубного промоутера", а затем Бритни навестила его на съемках фильма "S.W.A.T." 2003 года. В книге "Женщина во мне" она сравнила их "страстную" интрижку с "уличной дракой" и написала, что они "нападали друг на друга".

"Драка — единственное слово для этого — мы нападали друг на друга, сражались так страстно, как будто мы участвовали в уличной драке", — написала Бритни.

Скоро певица снова будет абсолютно свободной. Ее развод с Асгари почти завершен. Согласно новым юридическим документам, команда Сэма передала его финансовые отчеты адвокатам поп-звезды, что указывает на то, что они "находятся на грани урегулирования".

Сюда входит "декларация о доходах и расходах среди необходимых документов, а также перечень активов, отдельного и совместного имущества".

Издание отметило, что "раскрытие финансовой информации часто является последним шагом при разводе, который предполагает, что все стороны приходят к соглашению".

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс извинилась перед Тимберлейком, но он высмеял ее.