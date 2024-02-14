Известные звезды в День влюбленных рассказали о неудачных свиданиях

День влюбленных, также известный как День святого Валентина, традиционно ежегодно отмечается 14 февраля. Это праздник, который отражает любовь и чувства к родным, друзьям и, как правило, особым людям в нашей жизни.

Конечно 14 февраля, это не только о подарках и романтике, это также и день воспоминаний об интересных романтические и смешные истории из личной жизни, неудачные свидания, первая любовь, поцелуи, отношения с бывшими, романтические приключения в школе или университете, служебные романы и так далее. Не исключение и звезды шоубизнеса. Сегодня, некоторые из них поделились с Фокусом своим опытом неудачных свиданий, которые им пришлось пережить.

ДЕМЧУК Фото: Фото от менеджера

23-летний украинский певец Василий Демчук известный под сценическим именем DEMCHUK, который недавно выпустил хит в соавторстве с Анной Тринчер "Целуй" рассказал о своем неудачном свидании. В частности, одним из таки певец считает свидание на котором девушка хотела снять на телефон поцелуй с ним.

"Как-то я встретился с девушкой, с которой познакомился в Tinder. Все время она пыталась поразить меня тем, что знает мое окружение, моих друзей, также общается с медийными лицами и так далее. Все свидание было как какой-то конкурс, в котором надо показать себя лучше. А в конце свидания, когда дело дошло до поцелуя, девушка хотела снять все на камеру. Больше я с ней не виделся", — рассказал Демчук.

Алена Омаргалиева Фото: Фото от менеджера

38-летняя певица Alena Omargalieva (настоящее имя Алена Омаргалиева), известная дуэтом Тамерлан и Алена, также поделилась опытом неудачного свидания. Одним из таких она считает запланированное свидание на которое она не явилась. Певица признается, что ей до сих пор стыдно за эту ситуацию, ведь после они встречались с тем парнем в жизни.

"Мне до сих пор стыдно за эту историю (смеется, — ред.). С парнем мы договорились встретиться на Крещатике. Но я не пришла, просто передумала. Потом мы как-то виделись, но я все время избегала его, чтобы только не вспоминать, что я пропустила свидание, а он, скорее всего, меня тогда ждал. Я уверена, что парень очень обиделся", — призналась певица

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ЭНЛЕО Фото: Фото от менеджера

22-летний певец Никита Леонтьев, известный под сценическим именем ENLEO, также признался, что имел неудачное свидание. В частности, он поехал на встречу с девушкой, однако из-за форс-мажора так и не доехал на него.

"Однажды я пригласил девушку погулять. Она сказала что сейчас находится на левом берегу поэтому я решил забрать ее с левого берега и повести в центр потому что на левом берегу я не знаю ни одного заведения. Пока я к ней ехал у меня разрядился аккумулятор и сломался генератор и машина почти не ехала. Мне пришлось остановиться на заправке и вызвать такси "прикурил" мою машину, он приехал на такие же машине как у меня и знал все о внутренностях этой тачки. Он сказал мне, что надо вызвать эвакуатор, потому что она не заведется без мастера. Поэтому мне пришлось вызвать эвакуатор и ехать на СТО ... и так завершился мой день. Довольно неудачное свидание я считаю", — признался исполнитель.

ТУМАЗАР Фото: Фото от менеджера

Молодой украинский музыкант TUMAZAR, настоящее имя которого — Назар Туманик также не скрывает, что имел горький опыт свиданий.

"Это свидание, которое я точно запомнил на всю жизнь, потому что чувствовал себя, как на каком-то экзамене. Все ошибки, которые я делал в своей речи, человек исправлял. Из-за этого постоянно меня перебивала и говорила, что вот так правильно, а так — нет. Я бы на такое свидание второй раз никогда бы не пошел", — признался певец.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Ступка во второй раз женится. Кроме этого, Фокус писал, что актриса Кая Скоделарио разводится после 8 лет брака.