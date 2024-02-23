Пальто в теплую погоду: Меган Макс выгуляла зимний образ в Лос-Анджелесе

Герцогиня Сассекская встретилась с модельером Клэр Уэйт Келлер, которая создала ее свадебное платье. Женщины давно дружат.

42-летняя жена принца Гарри Меган Маркл даже в теплую погоду не отказывает себе в удовольствии выгулять зимние вещи. Например, под ярким солнцем Лос-Анджелеса она появилась в кашемировом пальто Max Mara табачного оттенка за $6250, пишет Daily Mail.

Вместе с дизайнером своего свадебного платья, британским модельером Клэр Уэйт Келлер, бывшим художественным руководителем модного дома Givenchy она пообедала в итальянском ресторане Cipriani Beverly Hills.

В +19 Меган, кроме пальто, надела черную водолазку Bleusalt, брюки Ulla Johnson, туфли Aquazzure и солнцезащитные очки Givenchy. Образ завершил замшевый клатч от Cesta Collective, выпущенный ограниченным тиражом, за $490.

После свадьбы Меган заказывала еще несколько нарядов у Клэр, включая ее выход в Аскоте в июне 2018 года вместе с королевой.

В декабре 2018 года Меган ясно дала понять, насколько близки эти две женщины, когда она неожиданно появилась на церемонии вручения наград British Fashion Awards, где вручила Клэр престижную награду "Британский дизайнер женской одежды года".

Келлер покинула Givenchy в 2020 году и в прошлом году создала новую доступную линию вместе с Uniqlo.

Неожиданное появление Меган в недавно открывшейся шумной закусочной произошло в тот момент, когда она помогла открыть новое крыло благотворительной организации по защите животных в Лондоне, а объявление о ее виртуальном визите было сделано через новый глянцевый веб-сайт Sussex.com, посвященный ей и Гарри.

Во время посещения заведения принца Гарри рядом с женой не было. В последнее время он не оставляет надежды помириться с британскими родственниками на фоне болезни отца, короля Чарльза, но на родине ему четко дали понять, что не ждут ни его, ни его помощи. Некоторые эксперты и вовсе говорят, что на примирение может уйти несколько лет, поскольку ни король, ни принц Уильям не доверяют Гарри и его жене, боясь утечки новой информации об их семье.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл оставила Кейт Миддлтон одинокой.