Хорек для Овна и кот для Козерога: какое животное подойдет вашому знаку Зодиака

Выбирая нового лучшего друга, выясните, какой питомец лучше всего соответствует вашей энергии. И возможно, именно этот питомец подойдет вам идеально.

Привести в дом нового питомца – это огромное обязательство. У разных типов домашних животных, как и у людей, разные характеры, поэтому важно найти того, который лучше всего соответствует вашему образу жизни, жизненному пространству, поведению и желанию обниматься и общаться. Американский астролог и любитель животных Ребекка М. Фаррар считает, что людям важно найти в животном энергию, которая дополняет их собственную индивидуальность – идеальную пару, а не просто модного компаньона. Основываясь на своих собственных исследованиях, наблюдениях и гороскопах, она дала нам некоторое представление о том, каким может быть идеальное домашнее животное для каждого знака Зодиака. Об этом пишет Readerʼs Digest.

Овен

Овну очень быстро становится скучно, и ему нужен компаньон, соответствующий его энергии. Они нетерпеливы, динамичны, быстры и конкурентоспособны.

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Энергичная и активная порода собак, такая как далматин, лабрадор-ретривер, немецкая овчарка или бордер-колли, идеально подойдет для того, чтобы держать Овна в тонусе. Если вы не любите собак, то вам подойдет хорек.

Телец

Тельцы любят бездельничать и наслаждаться простыми вещами в жизни. Так что им подойдет меланхоличный и вальяжный кот. Они вместе смогут лежать вместе и дремать, наслаждаясь отдыхом. Тельцы известны своей силой, надежностью, чувственностью и креативностью, что точно роднит их с кошками.

Близнецы

Близнецы разговорчивы, экспрессивны и любопытны. Что может быть лучше для этого знака, чем животное, которое будет им отвечать? Такая птица, как попугай, может быть забавным и приятным компаньоном для этого знака Зодиака.

Рак

Раки интуитивны, сентиментальны и сострадательны. Они ценят семейную жизнь и комфорт, поэтому милый кролик поможет этому чувствительному знаку почувствовать себя еще лучше.

Лев

Идеальным животным для Львов, конечно будет кошка. Но родившиеся под знаком Льва драматичны, общительны, пылки и самоуверенны.

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Этот знак передает жестокую сторону кошек, в отличие от Тельца, который больше подражает чувственной стороне. Так что вам подойдет кот, который полностью соответствует вашему темпераменту.

Дева

Девы жаждут порядка и простоты. Этому преданному, аналитическому и практичному знаку будет хорошо с маленьким хомяком, поскольку Девы любят проводить время в одиночестве. За хомяками легко убирать, они не требуют особого ухода и особого внимания. Так что они станут идеальным домашним животным для любой Девы.

Весы

Весы – настоящие романтики. Пара неразлучников точно им подойдет. Впрочем, Весам подойдет любой из питомцев, только не забудьте взять ему пару.

Скорпион

Скорпионы очень любят все необычное и экзотическое. Так что часто они выбирают в качестве домашних животных рептилий, или даже пауков. Кроме того, Скорпионам подойдут небольшие экзотические животные, например шиншиллы.

Стрелец

Стрельцы — авантюрные существа, которые любят пешие прогулки и отдых на свежем воздухе. Как и Овну, этому знаку подойдет живая, энергичная собака.

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Джек-рассел-терьер, хаски или австралийская овчарка станут отличным партнером для приключений.

Козерог

Этот трудолюбивый земной знак ценит стабильность и рутину, поэтому простое домашнее животное, такое как морская свинка, будет отличной парой. За морской свинкой легко ухаживать, что делает ее практичным выбором для практичного знака. Но также Козерогам подойдут кошки, особенно те породы, которые отличаются независимостью.

Водолей

Водолеи — причудливые, веселые, оригинальные и изобретательные люди, поэтому нетрадиционное домашнее животное будет соответствовать их игривому характеру. Мини-пиги, экзотические игуаны и собаки необычных пород точно им подойдут.

Рыбы

Этому водному знаку, конечно, подойдет собственный аквариум с целой командой экзотических рыбок. Подводный оазис может привнести в их жизнь новую перспективу и вдохновение. Рыб также характеризует лень, так что им подойдет любое животное, не требующее особого ухода.

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Напомним, ранее Фокус писал, какое вино лучше выбрать, основываясь на вашем знаке Зодиака.