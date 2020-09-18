Взятки гладки. Как коррупция помогает международному бизнесу и почему с этим борются в США

В Украине любят справедливо критиковать отечественный бизнес за готовность решать собственные проблемы с чиновниками через коррупционные механизмы. Часто приходится слышать, что коррупция — это родимое пятно исключительно отечественной, олигархической экономики, капитаны которой не умеют по-другому решать вопросы. Проблема видится в том, что наш рынок какой-то неправильный. Вот проведем реформы, перестроим все по европейским стандартам — и заживем без коррупции и "позвоночного права".

При этом, не менее живуч миф о том, что, дескать, иностранный бизнес уж точно не такой, и несет с собой не только инвестиции, но и прозрачные стандарты отношений с властью, в которых коррупция — строгое табу.

Безусловно, можно найти и такие примеры. Но так ли это во всех случаях, и так ли уж нетерпима к старой-доброй взятке практика международного бизнеса? Давайте рассмотрим известный кейс из истории, являющийся неплохой иллюстрацией того, что на самом деле зачастую стоит за конкурентностью международных компаний в третьих странах, и как честные суды должны на это реагировать.

Если бы представление о какой-то особенной нетерпимости иностранных компаний к взяткам было правдой, то в США не существовало бы таких любопытных законов, как например, Закон о коррупционной практике за рубежом — Foreign Corrupt Practices Act от 1977 года.

Спусковым крючком для принятия этого закона стал нашумевший коррупционный скандал с авиакомпанией Lockheed.

Начиналось все следующим образом. В 1971 году в США был принят закон о об экстренном гарантировании кредитов. Если компания не могла погасить свой долг перед банками, то вместо нее это делало правительство.

Первой компанией, что обратилась за этой помощью, была авиастроительная компания Lockheed. Компания аргументировала это тем, что если она обанкротится, то без работы окажется 60 тыс человек.

В том же году Конгрессом была одобрена программа помощи этой компании в размере 250 млн дол (1,3 млрд дол сегодня).

Поскольку компания получала финансовую помощь от правительства, то в ней провели аудит. В результате этого аудита были обнаружены непонятные платежи за рубеж, о которых руководство компании не сообщило правительству.

Когда начали разбираться в назначении этих платежей, то оказалось, компания давала взятки правительствам разных стран, чтобы те покупали военные самолеты. В скандал оказались замешаны чиновники самых высоких должностей в Германии, Италии, Нидерландах и Японии.

В Германии тамошний министр обороны Йозеф Штраус получил 10 млн долл за покупку 900 военных самолётов. Все началось с того, что компания Боинг подала в суд на Lockheed за потерянной контракт.

В результате расследования лоббист компании Lockheed признался, что выплатил немецким чиновникам взятку, чтобы те купили их самолет.

Ситуацию они аргументировали тем, что Lockheed был на грани краха и немецкий контракт им был нужнее, чем Боингу. Вслед за этим скандал уже разразился в Германии. Главный редактор газеты Шпигель в своей статье разоблачил аферу Штрауса, но при этом сам угодил в тюрьму за раскрытие секретной информации. Из-за этого вина Штрауса так и не была доказана.

Позже Штраус, который был одним из основателей Airbus, не брезговал подобными методами подкупа чиновников. Он тайно выплачивал премьер-министру Канады Брайяну Малруни взятки, чтобы те покупали самолеты Airbus. Это прецедент позже стал известен под названием Дело Airbus (Airbus affair).

В Италии в дело со взятками был замешан даже тогдашний президент Джованни Леоне. Однако вину президента тоже не смогли доказать и обвинитель сел за решетку за клевету. Вероятно, чистосердечного признания американских официальных лиц оказалось для итальянской Фемиды недостаточно.

В Японии в скандал был замешан премьер-министр Какуей Танака. В результате расследования, которое длилось 7 лет (Танака на то время уже покинул пост, но оставался лидером партии) премьер был признан виновным, и был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу. Однако, поскольку Танака был политическим лидером влиятельной партии, то заявил что необходимо распустить парламент. В конечном итоге парламент был распущен, а партия Танаки на новых выборах получила еще больше голосов, чем было в прошлой каденции.

В Нидерландах в скандал оказались замешаны даже члены королевской семьи. Однако дело было замято, поскольку все зашло настолько далеко, что королева Джулианна пригрозила отречься от престола, если ее сын будет подвергаться судебному преследованию. Закончилось все тем, что принца отстранили от занимаемых должностей и запретили носить военную форму.

Для должностных лиц Lockheed скандал закончился их отставкой и чуть не привел к крушению компании. Однако правительство не прекратило программу помощи компании. Видно, сделали поблажку на то, что цель, в виде получения конкурентных преимуществ, оправдывает средства.

После этого скандала, в 70-х годах минувшего века Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США провела расследование среди других компаний.

Оказалось, что более 400 американских компаний потратили в общей сложности около 300 млн долл на подкуп высокопоставленных иностранных чиновников.

Но, может, это дела давно минувших дней и подобная практика осталась в прошлом? Увы, длинный список коррупционных нарушений разных компаний за рубежом, с которым можно ознакомиться по этой ссылке на американский правительственный сайт, говорит, что это не так. Коррупция живуча и в наши дни. Другое дело, что практиковать ее те же американские компании предпочитают подальше от Фемиды США — в тех далеких краях, где на подобное принято смотреть с широко закрытыми глазами.

Так что не стоит слепо верить тому, что коррупция мешает честным иностранным компаниям.

Может и так, но, как говорится, далеко не во всех случаях.

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Публикуется с согласия автора.