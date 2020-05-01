Зачем нужен персональный бренд?

Добрый день всем!

Мы переживаем непростое и непонятное время. Ничего подобного человечество ещё не проходило. Мы закрыты в своих странах, городах, квартирах... При встрече боимся обнять друг друга, не можем даже элементарно пожать руку...

Закрываются бизнесы, пустеют офисы, люди, потерявшие работу, возвращаются из мегаполисов на малую родину...

Привычная жизнь, повседневная суета, безумный ритм... всё это сменилось в одночасье. Испарилось. Вернётся ли? В глобальном смысле, наверное, да, но жить как прежде, мы уже точно не будем, поменяется многое...

Потрясения приводят к переосмыслению. Меньше думаешь о срочном, больше — о важном. Я давно собирался начать вести блог, в котором мог бы делиться своими мыслями, знаниями и опытом в сфере создания и развития персональных брендов, построения и поддержания репутации. Но всё не "доходили руки". Сегодня отсутствие привычной коммуникации в офлайне повсеместно компенсируется онлайном. Всё общение переместилось на экран гаджета. Самое время для старта.

Профессионально я занимаюсь вышеуказанными вопросами три года, (хотя моя продюсерская деятельность по сути из той же оперы) при бешеном рабочем ритме, знания и опыт накапливались быстро, и я пришёл к несложному выводу, что построением репутации и собственного персонального бренда человек занимается всю свою жизнь. Просто кто-то это делает осознанно, системно и успешно, а кто-то — не задумываясь, хаотично, бесцельно. Отсюда, соответственно, и результат.

Я знаю немало умных, талантливых, достойных людей, которые могли бы стать намного более успешными, если бы уделяли соответствующее внимание работе над собственным позиционированием. Потому что сегодня, если ты существуешь, но о тебе ничего не известно, значит тебя нет.

Ведь что такое персональный бренд и репутация, если коротко? Это главный актив на рынке с высокой конкуренцией, а что собственно этим рынком является? Да ничто иное, как современная ЖИЗНЬ. Окружающий нас мир и есть тот самый рынок, и каждое наше действие — "продажа" себя на этом рынке. И цена и ликвидность формируются как раз уровнем личного бренда и качеством репутации. Именно эти ти две составляющие и повышают ваш личный доход, создают вашу добавленную стоимость.

Стоматологическая клиника без особого имени, но со знающими и опытными докторами возможно сделает вам зубы не хуже, чем раскрученная и "звездная", но цена будет отличаться в разы. За что готов платить клиент? За имя, атмосферу, антураж, сервис, ощущение доверия, внутреннее спокойствие, а на самом деле всё это называется одним словом ЭМОЦИЯ. Ощущение того, что ты обслуживаешься в крутом месте, у крутых специалистов, значит и сам ты — крутой. А почему ты счёл этого стоматолога, адвоката, дизайнера, пиарщика крутым? Потому что у него есть соответствующая репутация, есть бренд. Это чистой воды личностный маркетинг. Сегодня то, что знаешь ты, менее важно, чем то, что знают о тебе!

Ещё несколько слов о блоге: я планирую писать регулярно, поскольку есть много тем, которые хотелось бы обсудить. Надеюсь, он станет для вас не просто источником информации, но и принесёт практическую пользу, даст некие знания, которые вы сможете использовать в реальной жизни. Буду очень рад комментариям и вопросам, живому общению.

И сразу хочу проанонсировать следующую публикацию: во время противостояния пандемии и в период после неё нас ждёт невиданный кризис продаж... продаж всего: товаров, услуг, своих знаний и навыков, профессиональных способностей, "продаж" себя...

Необходимо перестраиваться, учиться жить в новых реалиях, реалиях ещё более жесткой и бескомпромиссной конкуренции, учиться "продавать" себя, когда никто никого не покупает... Именно об этом мы и поговорим. Берегите себя!

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Игорь Корж

Основатель, генеральный директор консалтингового агентства RMC Group, специализирующегося на построении и бизнес и политических стратегий, создании и продвижении персональных брендов. Общественный деятель, артист, продюсер.

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