Рокировочка по-президентски. Чего добьется в Минске Кравчук, чего не смог добиться Кучма?

В эти дни в СМИ обсуждают уход Леонида Кучмы из ТКГ в Минске. Такое решение Леонида Даниловича не возникло вчера. Это уже третья попытка экс-президента выйти из минского процесса.

Еще осенью 2018 он объявлял о прекращении своей работы, мотивируя это достижением критического возраста.

Немаловажный факт. Сейчас Кучме 81 год. Учитывая угрозу коронавируса, Кучма ограничивал круг контактов и, по сообщению Алексея Резникова, пропускал некоторые заседания ТКГ, находясь в самоизоляции. После выборов президента в 2019 году Владимир Зеленский убедил Кучму вернуться к работе в Минске, чтобы попытаться действительно перезапустить процесс переговоров. За минувший год, эту задачу худо-бедно решили.

В начале нынешнего, 2020 года, Кучма, как мы знаем из его собственных заявлений в СМИ, уже просил передать его полномочия Алексею Резникову — заместителю главы украинской делегации в ТКГ. Кучма подчеркивал, что обновленная делегация Украины на минских переговорах может действовать профессионально и без его участия.

Однако, тогда президент Зеленский попросил второго президента остаться, пока на переговорах в Минске не будет достигнуто существенных сдвигов.

Напомню также, что Украина в начале мая изменила подход к работе в Минске, усилив свою делегацию. В ее состав вошли действующие украинские чиновники и парламентарии. Это в корне отличается от подхода к работе в Минске, который был до этого: фактически, ранее именно государственное значение представительство Украины в Минске имело только за счет личного политического веса Леонида Кучмы, как второго президента и "работающего политического пенсионера". И уважения к нему со стороны российских переговорщиков.

Впервые же Кучма принял участие в переговорах по Донбассу еще в 2014 году. В июне того года Кучма представлял Украину на мирных переговорах в Донецке с лидерами сепаратистов — еще до подписания Минских соглашений. В июле того же года Леонид Данилович получил официальный статус представителя тогдашнего президента Петра Порошенко.

С тех пор и до 2018 года Кучма непрерывно возглавлял делегацию Украины на переговорах в Минске. Именно за подписью Кучмы от имени Украины был заключен весь комплекс договоренностей по Донбассу. И, если бы Леонид Кучма был чем-то недоволен, он бы не стал встречаться с президентом Зеленским и не пообещал бы ему свою поддержку в дальнейшем.

Как мы знаем из прошлого опыта его президентства, Кучма не сдерживает себя, когда хочет что-то или кого-то раскритиковать и считает, что что-то идет неправильно. В частности, это было хорошо заметно во время выборов 2019 года, когда он открыто дал понять, что не поддерживает переизбрание Петра Порошенко. Да и во многих других случаях мы видели аналогичную реакцию.

Так что и в нынешнем уходе Кучмы с поста не стоит искать тень каких-то закулисных размолвок, о которых пишут в СМИ или в анонимных телеграм-каналах.

Что касается будущей работы в ТКГ Леонида Макаровича Кравчука, я на подобную замену смотрю несколько скептически. Безотносительно того, чего хотели добиться таким назначением на Банковой.

Логику в допуске Кравчука к переговорному процессу найти можно, причем и не одну. Но реальная, рутинная работа все равно, как по мне, будет на Алексее Резникове.

Как минимум, потому, что в 86 лет человеку тяжко заниматься оргвопросами и перездами. Впрочем, вопрос возраста в данном случае не основной. Мой бывший преподаватель методологии и методов научного исследования в КНТЭУ — ровесник первого президента, и тем не менее, полон сил и энергии. бодро бегает по корридорам университета, общается со студентами и аспирантами по интернету, да еще и сам авто водит!

А если все таки попытаться реконструировать предположительную политическую логику назначения Кравчука, что такого по расчетам Банковой сделает в рамках минского процесса первый глава нашей страны, чего не смог сделать второй?

Полагаю, речь идет о расширении представительской функции главы нашей делегации. Возможно, для работы в Трехсторонний контактной группе в Минске нужен человек, который имеет не только политический вес или соответствующий мандат от украинской власти, но и такую личную силу, которая позволяет в критический момент, которых на переговорах бывает много, доминировать за столом переговоров, и при этом, не поддаваться эмоциям. Кравчук на это способен. Точно также, как и может взять паузу "на подумать" и, вернувшись за стол переговоров, выдать парадоксальное, но простое решение.