Под колпаком финмониторинга. Зачем власть берет под контроль денежные переводы украинцев

Модель анархокапитализма не дает покоя концептологам и методологам наших реформ. По-прежнему "бессмысленных и беспощадных".

В принципе, понять чиновников можно. Они взирают из окон своих кабинетов на поток дорогих авто на улицах Киева, которому может позавидовать любая европейская столица, а вечером вынуждены успеть зарезервировать столик в дорогом киевском ресторане, ведь в противном случае ужинать придется дома.

С учетом опыта наших министров и депутатов, они примерно понимают капитализацию всего того, что ездит и "кушает". В голове роятся суммы в десятки миллиардов долларов, применив к которым даже ставку налогообложения в 10%, можно получить колоссальный бюджетный финансовый поток, который очень выгодно "оседлать".

Формат "потоковой экономики" в части перераспределения внутренних финансовых ручейков и полноводных рек всегда имел две стороны медали: желание уйти в тень, присущее миллионам участников этой квазирыночной игры и желание ищ этой тени "изъять", присущее нескольким сотням чиновников, находящихся в конкретный исторический момент при власти.

А тут еще и трудовые мигранты, как заправские стахановцы, каждый год бьют рекорды по объему денежных трансферов, пересылаемых на родину, сумма которых уже превысила 10 млрд. дол. в год. А если взять ставку налога в 10%. А если в 20%?...

Но как подобраться к этим деньгам? Здесь власти придется еще больше нарушить негласный общественный договор, заключенный с обществом несколько десятилетий назад. Конечно, нормы этой "теневой конституции" нигде не прописаны. Зато они, почти по Юнгу, отчеканены в народном коллективном бессознательном.

Суть этого общественного договора достаточно проста: население продало за чечевичную похлебку право своего первородства в процессе приватизации, отдав финансово-промышленным группам "заводы и пароходы". А также до поры до времени закрывало глаза на перераспределение финансовых бюджетных потоков в интересах все тех же ФПГ. Взамен власть некоторое время выплачивала сносные пенсии и обеспечивала минимальные стандарты. И самое главное – не мешала народу самостоятельно богатеть, во всяком случае, той его части, у которой это получалось.

Теневая экономика, упрощенная система единого налога (давно превратившегося во внутренний, серый, экономический оффшор), зарплаты в конвертах… Все это давало возможность населению хоть что-то накапливать. Но теперь, власть уже не видит для себя смысла соблюдать эти правила игры. Почему? Ответ достаточно прост: как в любой рыночной игре, произошла новая переоценка выгод и затрат.

Приватизированный индустриальный комплекс страны амортизирован почти в ноль. Еще немного и наши олигархи сами попросят народ забрать у них убыточные меткомбинаты и угольные шахты, вовремя перепрыгнув в другие, более рентабельные активы, например в "зеленую" энергетику.

С другой стороны, новые аграрные олигархи и представители ИТ-бизнеса ничего не слышали о каком-то там общественном договоре, и соответственно, не готовы финансово за него подписываться. Но власть должна где-то столоваться, ведь депутаты в любую минуту могут кинуть предъяву: "батька, гроши…". И если у пана-атамана нашей большой Малиновки не будет "золотого запаса", они очень быстро разбегутся в разные стороны.

Значит, нужно приготовиться к обнулению неформального общественного договора и к тому факту, что "костяная" фискальная рука государства все глубже будет влезать в народный карман. Пока все эта движуха подается под благими предлогами, как-то: борьба с теневой экономикой и защита трудящихся.

Классический пример – увеличение минимального размера заработной платы вместо роста минимальной пенсии и прожиточного минимума. Показатель минималки уже давно превратился у нас из инструмента социальной политики в механизм гибридного налогообложения малого и среднего бизнеса, который вынужден уменьшать "конверт" и увеличивать "официал", к "радости" некоторых сотрудников, которые могут вследствие этого лишиться права на получение коммунальных субсидий.

Но более действенный рецепт подсказал "европейский опыт". Там решили бороться с переизбытком ликвидности и доходов с помощью отрицательных процентных ставок и резкого блокирования безналичных платежей. А также применяя в будущем специальный сбор за трансфер из кэша в безнал.

Работает это примерно так. У некоего европейца есть миллион евро. В банке вместо процентов по депозиту ему начислят отрицательную ставку на денежный остаток, а если он заберет деньги из банка, ему не дадут их свободно тратить и более того: если такой вкладчик решит вернуть деньги в банк – с него возьмут плату за трансфер.

При любых раскладах, такая модель запрограммирована на постоянное снижение ликвидности на руках, что и должно по версии авторов, компенсировать гиперэмиссию последних лет. Но это пока лишь в планах.

В Украине эту модель пытаются имплементировать пока лишь частично. Так, ставки по банковским депозитам стали существенно снижаться, и они уже не выполняют для украинцев роль "второй пенсии". Теперь главное, по мысли чиновников – не допустить отток денежных средств населения из банковской системы и заблокировать вход в нее теневым капиталам.

Рассмотрим эту модель по частям. На данный момент, порог операций в банках, не требующих обязательного финансового мониторинга (а в реальности – подтверждения источников средств в виде официальных налоговых деклараций) составляет 400 тыс. грн. (ранее 150 тыс. грн.). В то же время, банкам дано право просеивать через специальные фильтры мониторинга и более мелкие транзакции, если они вызывают у финансистов подозрение.

Спокойно перечислить в Украине можно лишь сумму в 5 тыс. грн. Все что выше – могут "блокануть". Кстати, лимит наличных расчетов для юридических лиц с физическими составляет всего 50 тыс. грн.

Вторая часть марлезонского балета – это введение так называемой нулевой декларации и налоговой амнистии. Логика здесь примерно следующая: заставить всех в обязательном порядке подавать каждый год налоговые декларации и отчитываться об имущественном состоянии. Каждому украинцу дадут для начала некий "бонус" легализации в виде 500 тыс. грн. – 1 млн. грн. Каждый год, к этому "стартовому капиталу" будут прибавлять официально задекларированные доходы и отнимать стоимость купленных активов. Если итоговая цифра окажется отрицательной – с нее снимут подоходный налог (18%) и военный сбор (1,5%).

А теперь рассмотрим эту модель налогообложения на конкретных примерах: предприниматель заработал 1 млн. грн. в виде теневых доходов и купил новый автомобиль. Или, работая за рубежом, трудовой мигрант насобирал на покупку квартиры детям в Киеве. Официальных доходов у них нет, зато есть прирост активов (или не у них самих, а у членов их семей). Значит, придется платить государству 19,5% налога.

По сути, это идея введения налога на инвестирование, в результате применения которого, трудовые мигранты будут покупать квартиры в Варшаве, а не Киеве. Это также можно трактовать, как налог на теневой сектор и на доходы трудовых мигрантов.

Конечно, с теневой экономикой нужно бороться, кто спорит. И трудовые мигранты также должны участвовать в формировании общегосударственной казны. Но есть такое понятие, как время и место. И бюджетная эффективность нашего государства, а также фактор кризиса, явно не соответствуют ни первому, ни второму критерию. Здесь нужны не репрессивные, а стимулирующие практики.

И хотя рыбу чистят с хвоста, но отбеливание экономики нужно проводить с головы в виде ФПГ и провластных "элит". Тем более, что "голова" эта уже давно гниет.

А пока что, сорочинскую ярмарку нашего анархокапитализма хотят с помощью государственного пинка впихнуть в узкое горлышко условного "швейцарского" банкинга.

Ну и вишенка на торте: депутаты планируют взимать плату за государственную регистрацию домашних любимцев: котов и собак. Учитывая, что оных у нас примерно 15 млн, а плата за обязательную регистрацию составит 10% прожиточного минимума (на данный момент – 220 грн.), "элиты", контролирующие реестры, получат примерно 3 млрд. грн. С регулярным пополнением пропорционально приплоду.

Как тебе такое, Илон Маск?