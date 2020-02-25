Золотое правило обучения. Как плохие оценки убивают мотивацию и мешают раскрывать таланты

Три функции

Школьные оценки выполняют несколько функций. Первая заключается в том, что они нужны для контроля и учёта качества образования. По большому счёту, оценка в таком смысле — индикатор успешности образовательной программы и профпригодности педагога. В некоторых странах различные бонусы преподавателям, а также рейтинги школ рассчитываются на основании среднего балла учеников. Это часто приводит к тому, что учителя стараются отобрать лучших учеников и нещадно эксплуатируют их для повышения рейтингов. Иногда такие действия совпадают с амбициями родителей, однако бывает, что они приводят к слепой гонке за успеваемостью в ущерб другим детским занятиям, бесконечным домашним заданиям и развёрнутому школьному неврозу в старших классах перед экзаменами.

Вторая важная функция оценки — воспитательная. К сожалению, во многих школах слово «воспитание» плотно ассоциируется с наказанием. Считается, что получение плохой оценки или негативного отзыва должно чему-то научить ребёнка, заставить его стараться лучше и испытывать стыд за недостаточное усердие. Многие родители до сих пор не стесняются признаваться, что могут выпороть ребёнка за нежелательную оценку. Учителя же, часто зная, что ребёнка дома ждёт физическое наказание или моральное унижение, не пытаются разобраться с причинами плохой успеваемости, а прикрываются формальным правом выставить низкий балл.

Психология и педагогика экспериментально показали, что воспитательной функцией обладают только положительные оценки. Золотое правило для успешного обучения, эффективной коммуникации и организации труда, работающее и в детской, и во взрослой среде, — минимум три позитивных отклика на один негативный. Оно базируется на коэффициенте Лосада — экспериментально полученном соотношении похвалы и критики. Лучше всего придерживаться соотношения пять позитивных откликов на один критический.

Третья и, пожалуй, наиболее важная из множества функций оценки — мотивационная. Система баллов помогает создавать соревновательное настроение среди тех детей, у которых развит дух соперничества, то есть уже присутствует высокая мотивация к достижениям. А что делать тем, кто ценит не только результат, но и процесс? Соревнование, построенное на оценках, автоматически оставляет вдумчивых, творческих и нестандартно мыслящих детей в неудачниках. Это не способствует мотивации, ведь в школе чаще всего заслуживает хорошей оценки умение учиться быстро, «схватывать всё на лету». Довольно сложно заработать высокий балл, если ты рассматриваешь проблему долго, с разных сторон, применяешь для решения задачи собственный подход, который не был показан учителем, идёшь к результату через череду ошибок. Если такому ребёнку повезёт, он не растеряет мотивацию к окончанию школы и попадёт в академическую или творческую среду, из него получится великолепный учёный или нестандартный деятель искусства. Но никто не считал, сколько из них с клеймом «никчёмы» и «неудачника» даже не попытались продолжить образование из-за низких оценок. А сколько детей столкнулись с травлей со стороны учителей и буллингом одноклассников из-за формальной неуспеваемости, сейчас изучают психологи и специальные комиссии.

Мой совет учителям: всегда используйте повод поставить хорошую оценку даже самому проблемному ученику. Возможно, именно благодаря вам он раскроет свой талант

Ожидания учителей

В мире по-разному пытаются обойти эти проблемы. В настоящий момент в хороших школах стараются придерживаться коэффициента Лосада, применяют балльную систему оценок ближе к средней и старшей школе, а для оценивания младших школьников разрабатывают системы поощрения успехов, а не наказания за ошибки. Лучшие педагоги приветствуют ошибки как часть учебного процесса, а их исправление — как творческую командную работу. Плохую успеваемость стараются рассматривать как комплексную проблему — не самого ученика и его способностей, а соответствия или несоответствия тех педагогических воздействий, которые применяет конкретная школа к данному ребёнку. Для исключения негативного воздействия оценок на социальные взаимодействия в коллективе учеников хорошим тоном считается сообщать их только ученику и его родителям. Ведь с оценками есть ещё одна большая проблема. Ожидания других учителей от ученика часто формируются теми баллами, которые они видят.

Показателен эксперимент, в котором двоечники и троечники были представлены новым учителям как хорошисты и отличники. Учителя относились к этим детям как к хорошим ученикам, у которых временные трудности, часто завышая оценку. Через несколько месяцев у большинства детей объективные знания стали соответствовать тем оценкам, которые ставили учителя. Поэтому мой совет преподавателям: всегда используйте повод поставить хорошую оценку даже самому проблемному ученику. Возможно, именно благодаря вам он раскроет свой талант. А родителям я бы пожелала крепких нервов до конца школьного периода ваших детей и понимания субъективности оценок — как хороших, так и плохих. Между хорошей оценкой и хорошими отношениями с вашим ребёнком выбирайте последнее. Тогда и оценки будут иметь шансы «подрасти».

