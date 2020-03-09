Нет, это не грипп. Что общего между спорами о коронавирусе и ремнях безопасности

По свежим оценкам ВОЗ, обновленным после того, как эпидемия вышла за пределы Китая и COVID-19 начал выявляться в том числе и в странах с более слабыми системами здравоохранения, летальность нового коронавируса составляет 3,4%. Несмотря на то, что летальность сезонного гриппа в 34 раза меньше (0,1% или 1 смерть на 1000 случаев заражения), в социальных сетях не утихают споры о том, чем считать новую инфекцию. Уникальным вызовом для глобализованного человечества, отвыкшего от пандемий, или просто еще одним видом ОРВИ, аналогом гриппа, панику вокруг которого раздули искусственно.

Главный аргумент в пользу последнего мнения – предположительно большое количество случаев заражения, которые протекают легко и, соответственно, остаются без внимания со стороны врачей. Среди популяризаторов подобных утверждений и американский президент Дональд Трамп, утверждающий, что летальность коронавируса "намного ниже 1%". Это косвенно подтверждается данными из Южной Кореи, где не жалеют тестов и проверяют абсолютно всех, у кого может быть коронавирус. В этой стране с высокоразвитой медициной летальность коронавируса равна 0,6%. Что все равно почти в четыре раза выше, чем во время эпидемии т. н. свиного гриппа A/H1N1, когда летальность в Южной Корее остановилась на отметке 0,16%.

Означает ли это, что беспокоиться не о чем, а предпринимаемые меры предосторожности – лишняя трата времени, сил и неоправданный удар по экономике?

Коронавирус и грипп: в чем разница

Конечно, летальность коронавируса на уровне 0,6% (как в Южной Корее), 2% (старая оценка ВОЗ) или 3,4% (новая оценка ВОЗ) намного ниже, чем у SARS (смертность около 10 %) или эболы (примерно 40%), которые были успешно локализованы и поэтому не годятся для сравнения с пандемией COVID-19.

А что годится? А годится грипп, на который часто любят кивать, заявлее, что ежегодно он уносит десятки тысяч жизней, не провоцируя паники или обвалов фондового рынка.

В качестве искусственно раздутой истерии упоминается пандемия свиного гриппа, когда якобы ничего страшного не случилось, если не считать 1100 только подтвержденных случаев смерти в Украине, до которой вирус добрался с опозданием и уже ПОСЛЕ появления вакцины в ноябре 2009 года.

Для сравнения, в 2019 году в ДТП в Украине погибли 3 454 человека. Эпидемия коронавируса может забрать еще больше, компенсируя невысокую летальность (относительно эболы или SARS) большим количеством заболевших.

Простой математический расчет показывает, что если коронавирусом переболеет 60% населения Украины, то количество жертв достигнет сотен тысяч человек. Даже при летальности на уровне 0,6%.

Что влияет на возможность заразиться большому количеству людей?

Заразность возбудителя . Да, туберкулез намного менее приятное заболевание, но даже при прямом контакте с больным открытой формой туберкулеза вы можете не подцепить инфекцию. В случае с китайским коронавирусом история совершенно другая. Достаточно вспомнить судьбу пассажиров лайнера Diamond Princess, количество заболевших в Ухане медработников и бреющихся налысо китайских медсестер.

Способ распространения . СПИД или гепатит С, которые нередко упоминаются в качестве более серьезной угрозы для Украины, имеют специфические пути передачи и вполне понятные и действенные меры предосторожности. В отличие от них, инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, представляют угрозу каждому.

Коллективный иммунитет . Корь намного более заразное заболевание, чем коронавирус. Однако все, у кого есть к нему иммунитет (переболевшие и привитые), не только не болеют, но и не передают вирус другим.

Летальность заболевания . Как это ни парадоксально, но относительная легкость симптомов и большая длительность заболевания делает инфекцию более устойчивой к любым карантинным мероприятиям. В таком случае носителей инфекции сложнее обнаружить, а цепочка передачи не прерывается. Так вирус находит наиболее слабых и незащищенных. В случае же средневековой чумы фактор летальности не срабатывал, поскольку, кроме прочего, инфекцию переносили грызуны, а распространяли – блохи.

Количество заболевших в первоначальном очаге . Вспышки, вызванные коронавирусами SARS и MERS были намного более опасными, если судить по летальности, однако их, как и Эболу, удалось локализовать и они "догорели" в отсутствие новых заражений. Именно эти соображения оправдывают те меры, которые были приняты Китаем, а затем и другими странами для сдерживания распространения инфекции. Конечно, они могли бы последовать советам диванных экспертов из Украины и, махнув рукой, пустить все на самотек, но, к счастью, не стали этого делать.

Наличие эффективных лекарств. Чума – страшное заболевание, но она лечится антибиотиками. Туберкулез – это очень плохо, но, тем не менее, он лечится. Мы даже гепатит С уже умеем лечить и с пожизненной терапией ВИЧ также неплохо справляемся. А вот эффективных способов лечить обычный сезонный грипп до сих пор нет. Все особенно непросто, когда речь идет новом вирусном заболевании.

Если пройтись по этому чек-листу применительно к COVID-19, становится понятным, почему эпидемиологи говорят, что "мы не сможем сдержать распространение вируса", но одновременно настаивают на введении мер сдерживания. Хотя бы для того, чтобы медицинская инфраструктура справилась с наплывом заболевших.

Для понимания: 8,2% заболевших в Италии находятся в реанимации. Не по дурости врачей, а потому что заболевшим без этого не выжить.

Призывы к действию – это не паника

Конечно, мы имеем все основания подозревать ВОЗ, врачей и фармацевтическую промышленность в желании выбить себе большие бюджеты и заработать на ситуации, но верно и другое: дыма без огня не бывает.

Конечно, ВОЗ призвала страны объединиться перед угрозой пандемии и выделить дополнительные средства, но большинство развитых стран пока что проигнорировали этот призыв и если выделили дополнительные деньги – то для самих себя.

Что ж, если спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то давайте посмотрим, что предпринимали в тех странах, где населению решили продемонстрировать не умение складывать канцеляризмы на любую заданную тему, а готовность действовать.

Польша . Принят закон, разрешающий срочные закупки без проведения тендеров, строительство и реконструкцию больниц с нарушением строительных норм, закона о планировке и застройке и закона про защиту исторических памятников (да, даже так). Документ также регулирует оплату лечения больных COVID-19, ценообразование на лечебные средства, выплаты родителям, которые будут оставаться дома в связи с закрытием школ и детсадов, принудительную госпитализацию, работу из дому, дополнительные полномочия различных ветвей власти, использование армии для борьбы с эпидемией, перераспределение бюджетных средств и т.д.

Сингапур . Приложены неимоверные усилия для отслеживания и изоляции всех, кто проконтактировал с заболевшими.Введена ответственность за ложь, попытку уклониться от карантина или покинуть его раньше времени. Введены штрафы за принуждение выходить на работу тех, кому было предписано соблюдать карантин. Одновременно было принято решение обеспечить бесплатным лечением всех заболевших, отменено запланированное повышение НДС, выделены средства на поддержку малого и среднего бизнеса. Выделены здания под карантины и даже арендован круизный лайнер на случай, если не хватит мест в больницах. Медикам, работающим на первой линии, обещан бонус, организована бесплатная раздача масок.

Германия . Кризисный штаб правительства запретил экспорт медицинских защитных средств.

Россия. Запрет на вывоз медицинских масок, костюмов, бахил, бинтов, марли, медицинских перчаток и халатов, ряда противовирусных и дезинфицирующих средств.

А что же Украина?

По статистике, около 20% заболевших нуждаются как минимум в госпитализации. Это означает, что на 5000 заболевших потребуется 1000 коек и эти койки нужно будет где-то взять. И вряд ли они сейчас стоят пустыми. Особенно в ситуации сезонного распространения ОРВИ и гриппа, в условиях медицинской реформы с планомерным сокращением коечного фонда, и с учетом необходимости положить этих больных отдельно от других пациентов.

По сообщениям властей, в Украине есть 12 000 мест в инфекционных больницах. Сколько из них свободно – не говорится. Объявлено, что в наличии есть 605 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сколько из них свободно или зарезервированными "под коронавирус" также неизвестно. По опыту могу сказать, что немало больниц вынужденно подстраивает распорядок плановых вмешательств под количество аппаратов ИВЛ, так что "перебросить" оборудование в инфекционные больницы из обычных не выйдет.

Летальность, которую сейчас в среднем оценивают в 3,4%, напрямую зависит от уровня медицинской помощи. От наличия оборудования, персонала и лекарств для симптоматического лечения и поддержания жизни.

Однако, даже это – средняя температура по больнице. Для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей летальность COVID-19 достигает 8%. Аналогичные или худшие показатели для людей с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями или онкологией. Для таких людей заболеть коронавирусом – это все равно, что сыграть в русскую рулетку. По-прежнему с одним патроном, но аж с двумя револьверами. В зависимости от возраста и состояния. Если вы готовы приставить такой револьвер к голове своей мамы или бабушки – тогда да, можно и дальше высмеивать "паникеров" и не волноваться.

И если в нашем умозрительном эксперименте у вас есть выбор, то гриппоподобная передача делает его довольно призрачным и зависящим в большей мере от скоординированных действий общества во главе с правительством.

Отдельно стоит упомянуть рассуждения о том, что болезнь угрожает лишь умозрительным "старикам" и "пенсионерам". Нет, она смертельно опасна для наших с вами родителей, бабушек и дедушек.

Которых именно нам придется госпитализировать в больницы ради доступа к дефицитным кислородным аппаратам. Для которых именно нам, молодым и работающим, придется приносить пакеты с медикаментами в реанимации (из расчета примерно 1000 грн/сутки). Это к ним мы будем бояться лишний раз приехать или отвезти своих детей на время карантина, потому что такой визит может быть слишком рискованным. Это для них мы будем возить продукты домой, оберегая их от походов по магазинам. Если, конечно, сами не окажемся в больнице или под карантином.

Все хорошо, прекрасная маркиза

И вот при всем вышесказанном мы видим просто огромное количество людей, отрицающих проблему и даже агрессивно нападающих на тех, кто о ней говорит и пишет. На тех, кто пытается подготовиться или заставить шевелиться государственный аппарат. Особо отметились государственные чиновники со своими рассуждениями о том, что всему виной "вирус паники" в голове, а вовсе не отсутствие у населения причин ожидать от родного государства готовности или адекватных действий. К ним неожиданно присоединились некоторые отечественные интеллектуалы и ЛОМы, рассуждающие о том, что "истерия вокруг коронавируса" раздута СМИ и заинтересованными лицами. Мол, если бы нам с утра до вечера из всех утюгов рассказывали, сколько людей гибнет в ДТП или умирает от туберкулеза, тогда бы мы точно так же боялись ДТП и туберкулеза. Впрочем, что плохого в том, чтобы бояться, пользоваться ремнями безопасности, не садиться пьяным за руль и требовать от государства снижения аварийности на дорогах – сказать трудно.

Свет, камера, мотор. В Украине эпидемия коронавируса — повод для острот и источник вдохновения для журналистов.

Отдельная история: что считать паникой, а кого – паникером. Кто этот человек, который едет в маске в метро? Он запуганный СМИ паникер? Или ответственный гражданин, который не желает заразить других (если чувствует себя нездоровым) или заболеть самому, подвергнув опасности свою семью? А вот он покупает в аптеке пачку масок (с учетом необходимости их менять). Чем его предусмотрительность хуже алчности бизнесменов, продавших целые партии средств защиты в Китай?

Конечно, власть может и дальше рассуждать о вирусе паники, прохлопав ушами тот момент, когда еще можно было ввести запрет на экспорт товаров, необходимых в случае эпидемии.

Но идем дальше. Человек, принявший ответственное решение не выйти на работу с небольшим насморком и кашлем – паникер и лентяй? А насколько легко ему будет принять такое решение как его воспримет руководство, если со всех сторон звучат насмешки и разговоры о панике и истерике?

Человек, покупающий месячный запас продуктов и лекарств – паникер? Человек, отказывающийся от рукопожатия – фрик?

Нетрудно понять, что именно заболевшие люди, которые поедут на работу, потому что так надо, или пойдут по магазинам, потому что дома нечего есть, будут основными разносчиками заболевания. Чихающими в руки, передающими инфекцию через рукопожатия и поручни в общественном транспорте.

Рекомендация сделать дома месячный запас продовольствия и лекарств, которые вы принимаете постоянно – это официальная рекомендация американских эпидемиологов в преддверии пандемии или просто мощной вспышки, которую, скорее всего, не удастся сдержать. Это не приступ паники, а рациональное планирование и действия, способные уменьшить ожидаемый ущерб.

В то же время насмешки над мерами предосторожности это, скорее, стадия отрицания неизбежного. Переходящая местами в стадию гнева, если принять во внимание агрессию и обвинения в сторону тех, кто пробует или требует хоть что-то сделать, чтобы изменить ситуацию или лучше подготовиться.

Что ожидает этих людей, когда эпидемия накроет Украину? Та самая паника. Активные хаотические действия, подстегиваемые страхом, и сопровождаемые столпотворением в магазинах.