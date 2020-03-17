Дурной пример заразителен. Как мир борется с эпидемией коронавируса и что сработает в Украине

На примере других стран мы видим четыре основных способа/этапа борьбы с эпидемией коронавируса.

Вначале, когда случаев заражения мало, страны сосредоточены на сдерживании коронавируса. Власти ограничивают сообщение с отдельными странами, проверяют въезжающих из эпидемических очагов, проводят эпидемиологические расследования и изолируют тех, у кого был контакт с зараженными коронавирусом.

Хороший пример первого этапа реагирования показала Беларусь, где по состоянию на 12 марта был 21 подтвержденный случай COVID-19. После выявления первого пациента, госпитализированного с симптомами легкого недомогания, власти страны менее чем за сутки установили 240 контактных лиц, из которых трое впоследствии также заболели. Здесь стоит отметить вызывающую уважение готовность властей госпитализировать всех, кто общался с заболевшим более 15 минут или сближался с ним на расстояние менее двух метров. В результате, очаг заболевания был полностью изучен и локализован. Не забывали в Беларуси и тестировать тех, кто приезжал в страну из Южной Кореи, Италии и Ирана.

Когда случаев заболевания коронавирусом становится слишком много, начинается второй этап: уменьшение вреда. В ход идут карантин, самоизоляция, социальное дистанцирование. Все, что поможет замедлить распространение коронавируса и снизить нагрузку на больницы.

При этом есть страны, которые перешли к этому этапу почти сразу, когда выявленных случаев было относительно немного. Например, в Японии, столкнувшись с больным таксистом, заразившим не менее 14 человек, достаточно быстро осознали тщетность эпидемиологический расследований и перешли к более строгим ограничительным мерам. К слову, сейчас в этой стране довольно много выявленных случаев коронавируса COVID-19 – 839, но при этом всего 35 новых за сутки и 24 умерших за весь период. С учетом близости к Китаю это можно считать примером эффективности раннего внедрения социальной изоляции.

Отдельно стоит упомянуть и Черногорию, которая вводит карантин и ограничивает работу предприятий, несмотря на отсутствие подтвержденных случаев заболевания.

Третий способ наиболее трудозатратный, но, возможно, и наиболее эффективный. Когда и карантин вводят, и эпидемиологические расследования проводят, не дожидаясь, когда случится вспышка заболевания. Пример такой политики – Тайвань, который задействовал сразу 124 меры противодействия эпидемии коронавируса, среди которых:

полный контроль на границе;

максимальное социальное дистанцирование;

активный (!) поиск случаев заболевания;

карантин для всех людей с подозрением на инфекцию;

обеспечение системы здравоохранения всеми необходимыми ресурсами;

борьба с дезинформацией;

аналитика больших данных для отслеживания перемещений и контактов;

Ожидалось, что Тайвань мог стать вторым после Китая по масштабу эпидемии, так как около 850 тыс. из 23 млн. жителей острова фактически живут в материковом Китае, а еще 400 тыс. там работают. Вдобавок к этому остров посещают еще около 3 млн китайцев в год. И несмотря на все это в данный момент на Тайване 77 зараженных и только один погибший.

Возможно, четвертым способом реагирования на эпидемию можно считать эксперимент, затеянный Великобританией. В этой стране решили побеспокоиться об экономике, изолировать стариков, тестировать только тяжелые случаи и надеяться, что большинство населения достаточно быстро переболеет, не перегрузив систему здравоохранения и выработав коллективный иммунитет.

Вопросы к такому выбору, который был раскритикован в том числе со стороны ВОЗ, возникают потому, что меньший процент тяжело болеющих среди людей младше 40 лет – это лишь существующая на данный момент статистика. Их меньше, но они все равно есть. Молодые и ранее здоровые люди попадают в реанимацию с COVID-19 и даже умирают. Кроме того, никто пока не знает ни отдаленные последствия перенесенной коронавирусной инфекции, ни то, может ли человек сформировать устойчивый иммунитет к вирусу, который довольно быстро мутирует. По крайней мере, повторные случаи заболевания коронавирусом, замеченные в Китае объясняются именно повторным заражением другим штаммом коронавируса.

Коронавирус в Украине: как бороться с эпидемией

Мы не знаем, сколько в Украине людей заражены коронавирусом и на каком этапе развития эпидемического процесса мы находимся.

Из этого следует и невозможность избрать наиболее оптимальную тактику с учетом рисков для экономики и обычного уклада жизни. Мы еще можем заниматься сдерживанием? Нам следует перейти в режим уменьшения вреда? В подобной ситуации неопределенности лучшим решением было бы пойти по пути Тайваня, но это идеальный сценарий, для которого нужны ресурсы и способность государства организовывать и направлять жизнь общества.

Нам же приходится исходить из тех ресурсов и инструментов, которые нам доступны. Например, мы не способны проводить эпидемиологические расследования и уже упустили время, когда такой меры было бы достаточно.

В то же время нельзя сказать, что мы уже находимся в эпицентре эпидемии коронавируса. Ведь даже при отсутствии тестирования невозможно скрыть огромное количество людей, нуждающихся в госпитализации и дыхательной аппаратуре, не говоря уже о массовой гибели заболевших.

Скорее всего, мы находимся в самом начале пути и у нас (судя по опыту Италии) есть примерно две недели, чтобы выйти на уровень +500/+1000 выявленных случаев в день.

А это означает, что мы можем подготовиться. И будет лучше, если Украина начнет действовать сразу по всем фронтам. Ведь нам необходимо:

Сгладить пик эпидемии. Вылечить тех, кто заболеет. Снизить ущерб экономике. Мобилизовать ресурсы.

Сглаживание пика эпидемии достигается с помощью карантина и социального дистанцирования. От призывов оставаться дома добровольно сегодня мы перешли к комплексным решениям в рамках всей страны.

Насколько они оправданы? Мы опаздываем? Спешим и наносим ущерб экономике? Делаем все правильно и вовремя? К сожалению, на этот вопрос не может быть точного ответа, поскольку у нас нет реальной картины происходящего: тестов не хватает, доступ к тестированию затруднен и порой складывается впечатление, что это сделано намеренно.

Кроме того, что в Украине не проверяются массово люди с гриппоподобными симптомами, в том числе с историей контактов с вернувшимися из Италии, отсутствуют и данные о тестировании пациентов с вирусной пневмонией. В результате мы сейчас можем находиться как в ситуации, когда зараженных единицы, так и в ситуации, когда каждый десятый заболевший с симптомами ОРВИ и гриппа — переносчик коронавируса.

Это означает, что кроме решений, исходящих от центральных органов власти и подкрепленных соответствующими законами, для повышения эффективности карантина необходимо:

организовать информационную поддержку этих решений, регулярно отчитываться о результатах и о логике принимаемых решений;

строго контролировать исполнение принятых решений и соблюдение карантина, с назначением лиц, ответственных за каждое из направлений;

компенсировать ущерб от решений властей, делая граждан более лояльными к решениям власти.

В то же время, кроме введения строгого карантина, Украине нельзя забывать о медицинской составляющей ответа на угрозу эпидемии. Для этого нужно:

Тестировать ВСЕ тяжелые случаи ОРВИ, которые сопровождаются пневмонией или дыхательной недостаточностью. Следить за соблюдением самоизоляции близких тех, кто заболел хотя бы через активный патронаж по телефону.

Любыми способами обеспечить больницы оборудованием и лекарствами, необходимыми для лечения большого количества заболевших коронавирусом.

Перепрофилировать и дооснащать отделения больниц под прием заболевших коронавирусом. Возможно, стоит предусмотреть возможность размещения заболевших в общежитиях или даже учебных заведениях.

Организовать ускоренное обучение всех тех, кто будет работать с заболевшими. Следует помнить о том, что медики пожилого возраста находятся в группе риска. А это значит, что придется задействовать и студентов старших курсов.

Отмена или отсрочка внедрения второго этапа медицинской реформы. Логика финансирования по факту оказанных услуг и принцип "деньги ходят за пациентом" не работают во время эпидемии. Не стоит забывать и о том, что система, которую у нас пытаются построить, демонстирует не самые лучшие результаты в странах Европы.

Ограничить доступ людей с симптомами ОРВИ в больницы и поликлиники. Даже в частные. Даже к семейному врачу. Сортировка до того, как человек заходит в здание поликлиники – по телефону, в палатке на улице, в изолированном помещении с отдельным входом – повсеместно принята в Европе и США во время эпидемических вспышек. У нас вместо этого отовсюду звучит: заболел – обращайся к своему семейному врачу. В обычной ситуации это нормальная практика. Но не сейчас.

Организовать нормально работающую горячую линию. Украине нужен колл-центр, способный фиксировать, сортировать и оперативно обрабатывать все звонки и вопросы. Направлять скорые тем, кто заболел, полицию — туда, где нарушают карантин, соцработников — одиноким пенсионерам.

Уменьшение экономического вреда

Правительства многих стран в данный момент меры стимулирующие социальное дистанцирование и соблюдение карантина. В ход идет не только кнут, но и разнообразные пряники. Здесь и налоговые льготы, и отсрочка платежей, и снижение НДС, кредиты малому бизнесу, мораторий на взыскание кредитных платежей, арендной платы, платы за коммунальные услуги, выплаты по нетрудоспособности и выплата тем, кто вынужден оставаться дома с детьми. И хотя это может быть мощным заделом для будущей инфляции, другие опции, возможно, еще хуже.

Нам нужно действовать – и очень быстро. Ведь у нас всего две недели, а может, даже меньше. Кроме скорости реакции нам остро не хватает гражданской солидарности и нулевой толерантности к мародерам и фомам неверующим. Отрицать угрозу эпидемии или пытаться получить на ней сверхприбыль означает расписываться в своем равнодушии к человеческим жизням. Война с Россией показала, что мы на это способны – и на солидарность, и на нетерпимость, когда доходим до края. Борьба с эпидемией и ее последствиями это тоже война. Которая пришла, откуда не ждали. И сейчас нам нужны выдержка, мобилизация и решения, совершенно отличающиеся от решений "мирного времени".