Битва за 4G. Почему Кабмин хочет в 10 раз увеличить допустимый уровень излучения станций мобильной связи
На днях Кабинет министров Украины поручил Минздраву уже со второго квартала нынешнего года пересмотреть максимально допустимый уровень излучения базовых станций мобильной связи. Действующие нормы регулируются еще приказом МОЗ №239 от 1 августа 1996 года. За четверть (!) века, прошедшие с момента его принятия, допустимые нормы электромагнитного излучения пересматривались только один раз, в 2017 году. Тогда их увеличили в четыре раза, с 2.5 до нынешних 10 мкВт/кв. см.
В качестве ориентира правительством указаны действующие нормы Евросоюза, поэтому предлагается увеличить максимальный уровень электромагнитного излучения (ЭМИ) в десять раз, до 100 мкВт/кв. см. Причем, увязано это требование с необходимостью внедрения в Украине стандартов мобильных сетей нового поколения, известных как 4G.
Однако вопреки бытующим у нас слухам, европейские санитарные нормы для сетей мобильной связи намного мягче. В частности, согласно рекомендациям Совета Европы, предельно допустимый уровень ЭМИ установлен на уровне 450 мкВт/кв. см для частот 900МГц и 900 мкВт/кв. см для 1800МГц. Иными словами, даже после увеличения в десять раз украинские нормы будут намного жестче европейских.
Чем вызваны такие различия в санитарных нормах Украины и Евросоюза, на что они влияют и почему из-за них ломаются копья?
Стоит заметить, что первый и пока что единственный раз национальные нормы пересматривались в 2017 году. Едва ли не главным аргументом, который позволил тогда добиться изменений, стала необходимость развертывания в нашей стране 4G-сетей. Дело в том, что допустимый уровень излучения вышек мобильной связи напрямую связан с их мощностью.
Чем выше допустимый уровень электромагнитного излучения, тем большей мощностью обладает сигнал мобильной связи. Чем больше мощность сигнала, тем лучше покрытие базовой станции. Иными словами, качество обслуживания в сети мобильной связи тесно связано с мощностью сигнала, которые они могут использовать. Это как с уровнем громкости в мобильном телефоне - чем он ниже, тем сложнее им пользоваться, особенно в людных и шумных местах.
Украинские операторы работают на очень бедном рынке, на один квадратный километр территории Украины приходится в среднем в четыре с половиной раза меньше выручки, нежели в Польше. Возможность повысить мощность базовых станций позволит улучшить покрытие и качество обслуживания уже имеющимся оборудованием. Это очень важно, учитывая то, что с 1 июля в стране начинается развёртывание 4G-сетей с общенациональным покрытием, использующих диапазон 900 МГц.
Узким местом остается надзор за соблюдением имеющихся норм. Общенациональная сеть санитарно-эпидемиологических станций (СЭС) была ликвидирована де-факто в 2012 году, а в 2017-ом прекратила существовать и де-юре. Как показала ситуация с эпидемией COVID-19, созданные взамен СЭС центры общественного здоровья всё ещё пребывают на этапе становления и не в состоянии выполнять надзорные функции.
Как в этой связи относиться к протестам против мобильных сетей нового поколения, известных как 5G? Снисходительно. В Украину этот стандарт придет не ранее 2022 года. Поэтому если кто-то жалуется, что от 5G у него повышается давление или перестали нестись куры, посочувствуйте, но не принимайте всерьёз.
Помните анекдот о том, как в одном селе жители потребовали отключить недавно установленную и все еще обесточенную вышку, потому что у них начала болеть голова и перестали нестись куры? Так вот, это не анекдот. Знаю три подобные истории, причём две из них имели место в городах.
Если говорить о селянах, время от времени жители какого-нибудь села на сходе постановляют расторгнуть договор на установку вышек, а затем подают такие же коллективные жалобы на неудовлетворительное качество связи. В общем, до 5G ещё необходимо дожить.