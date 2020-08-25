С чего начинается Родина. Почему независимость Украины не равна вышиванке, флагу и вареникам

Украины нет без украинцев. А украинцев нет без их великой Утопии: незалежности. Украинца не существует без мечты о предельно самостийном бытии. Эта установка — основа украинской этнопсихологии.

Это взгляд на мир, когда "все так, тiльки трішечки не так". Это четко проявленная граница между "наше" и "мое".

Пресловутое хуторянство — прождение именно этих установок. С одной стороны, оно является причиной неэффективности коллективных стратегий и слабости государственных институтов, не учитывающих реальность культурного кода.

С другой, установка на самостийность — универсальна для украинского мышления и истории. Это и Сковорода с его "мир ловил меня, но не поймал". Это и Хмельницкий, и Шевченко, и Бандера... Как бы кто к ним не относился.

Возьмите любого знакового персонажа украинской истории и увидите одно и то же: бег между каплями, как modus vivendi и дуля в кармане по отношению к тем, кто доминирует над их "самостийностью" в силу обстоятельств.

Именно поэтому ни одной идеологии и пропаганде никогда не удавалось окончательно забетонировать украинские мозги. Ни Речи Посполитой, ни Австрийской, ни Российской, ни Советской империи, ни Третьему Рейху...Не удалось это и новодельному "армовиру", иначе Порошенко до сих пор бы был президентом.

Как любая истинная Утопия, украинская незалежность находится в области будущего. Украинец всегда тянется к ней, как подсолнух к солнцу.

Незалежність - это свобода от внешнего управления и внутренней оккупации. Это освобождение от глупости, лицемерия,

непрофессионализма, ложно понятой идентичности и идеологического трэша.

Самостійність — это когда ты стоишь сам, отдельно от всех: в том числе, от государства и его навязанного извне, зачастую лицемерного идеологического давления. Когда идешь свободно своей собственной дорогой. А не бежишь задрав штаны за комсомолом или гитлерюгендом. Не строишься по любому свистку государственного официозного абсурда.

Независимость, она прежде всего в голове. Не в вышиванке, не в флаге, не в мове и не в тазике с варениками. Она наступает, как минимум, ровно тогда, когда состояние украинских дорог и больниц беспокоит сильнее, чем выборы в США или кризис беженцев в Европе. А убийствами Шеремета и Бузины люди начинают интересоваться больше, чем судьбами Навального или Флойда.

Независимость — это свобода частной жизни и личного пространства. Это степень эмансипации каждой "самостийной" личности, без которой невозможна независимость государства в целом.

Именно поэтому любые репрессивные практики управления разрушают страну изнутри, делают ее легкой добычей внешних игроков.

Независимость — это великая украинская мечта, от которой не стоит отказываться хотя бы потому, что за нее отдали жизни миллионы украинцев.

Будьте по-настоящему независимы и самостийны!

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