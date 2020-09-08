Вы в реестре должников? Не паникуйте. Как доказать государству в смартфоне, что вы ничего не должны

Среди множества реальных жизненных историй, которые я вам, друзья, рассказываю, есть и такая.

Собрался однажды добропорядочный гражданин квартиру продавать. Долго собирал пакет необходимых документов, выбирал идеального покупателя и грамотного нотариуса. Ответственно, в общем, к делу подошел. А в день заключения сделки выяснилось, что фамилия продавца в реестре должников оказалась.

Нотариус, конечно же, в удостоверении сделки отказал, идеальный клиент сорвался, а денежки уплыли.

Столько усилий коту под хвост! "Откуда у меня долги? Были, конечно, штрафы за нарушение ПДД, но и те в срок уплачены. Что же происходит?", — недоумевал наш законопослушный гражданин.

А все очень просто! Весточка об уплате штрафа элементарно не дошла ни до государственных исполнителей, ни до патрульных. Так уж вышло, что "Государство в смартфоне" прекрасно вытряхивает из нас деньги, но обещанный комфорт обеспечивать и не хочет, и не умеет. Потому контроль и фиксация у нас на должном уровне, но обременения гражданину придется снимать самостоятельно.

И как это сделать? Вот сейчас я вас и научу. Только сперва объясню, как узнать, что государство зафиксировало ваше нарушение ПДД.

Существует несколько способов, перечислю самые простые:

Первый — заглянуть на сайт сервиса проверки административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Для получения необходимых сведений нужно ввести два параметра:

— Госномер транспортного средства;

— Идентификационный номер или серию\номер паспорта собственника транспортного средства, или серию и номер водительского удостоверения, или серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Если же вам известны серия и номер постановления о наложении штрафа, то их будет вполне достаточно.

Второй способ — зайти в электронный кабинет водителя, пройти идентификацию и получить необходимую информацию.

На том и другом ресурсах можно сразу же оплатить штраф. Только не думайте, что все беды на этом закончатся. Даже в том случае, если вы оплатили штраф в установленный законом срок, то исполнители, скорее всего, внесут вас в реестр должников, а счета арестуют.

Практика показала, что исполнительные производства по данной категории дел открываются молниеносно. Аресты на активы накладываются не менее быстро. Притом, что речь идет в основном о взыскании 255 гривен, исполнительское рвение выглядит, как минимум, странно.

Теперь нам с вами придется доказать государству, что мы ему более ничего не должны, а потому исполнительное производство неплохо бы закрыть.

Открываем Реестр должников и вводим свои личные данные: ФИО и дату рождения. Сойдет и идентификационный номер.

Среди открывшейся информации находим телефончик нашего исполнителя.

Дозваниваемся ему (запаситесь терпением) и сообщаем об уплате штрафа. На слово он конечно же не верит. Предлагаем принять от нас подтверждающие документы по электронной почте.

Если исполнитель милостиво согласится, то составляем заявление об окончании исполнительного производства. Не забываем указать реквизиты постановления о наложении штрафа, дату оплаты и реквизиты квитанции об уплате. Ставим подпись, сканируем и заявление, и квитанцию. Отправляем все это богатство по электронке.

Если дозвониться не удалось или достопочтенный исполнитель жаждет бумаги, то отправляемся на почту. Высылаем оригинал заявления и копию квитанции. Отправлять лучше ценным письмом с описью вложения. Пригодится, если в будущем придется обжаловать бездействие исполнителя.

Периодически названиваем исполнителю и напоминаем, что производство следует закрыть. А то и память у них девичья, и работают как военнопленные.

Параллельно заглядываем в реестр должников и на сайт автоматизированной системы исполнительного производства. Ожидаем прекращения исполнительного производства.

Знаю, что долго и весьма непросто, но таково уж наше "Государство в смартфоне". Обещают заоблачный сервис, но одаривают лишними проблемами. Для того, чтобы сделать как следует, нет у них ни мозгов, ни опыта, ни желания.

Потому, друзья, соблюдайте правила дорожного движения и на хваленые электронные системы особо не рассчитывайте. Они лишь по части взыскания штрафов большие мастера. А если нарушили, то смело пользуйтесь вышеприведенными рекомендациями.

В отличие от кособокого "государства в смартфоне", юрист в смартфоне никогда не подведет.

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Публикуется с согласия автора.