Судный день Кавказа. Чем завершится война за Карабах, если армяне повторят тактику Израиля

По сообщениям СМИ, девятый день нынешней войны в Нагорном Карабахе ознаменовался обстрелами городов и "тактическим отступлением" армян. Но как могут развиваться события дальше?

Я не военный аналитик, но если сравнить ход нынешней войны за Карабах с войной Судного дня в Израиле с 6 по 24 октября 1973 года, то можно обнаружить следующие параллели:

С первого по третий дни войны египтянам и сирийцам удалось прорвать линию обороны Израиля на 7-10 километров, но затем, на 4-5 дни израильтяне смогли вернуть назад потерянные позиции.

На восьмой день войны Египет и Сирия, которые надеялись за считанные дни взломать израильскую оборону, и это им не удалось, предприняли повторную массированную атаку против Израиля. Но несмотря на значительный перевес в живой силе и технике, наступление выдохлось, и понеся большие потери противник отступил.

Это была последняя попытка арабских армий прорвать израильскую оборону, на третий рывок у них уже не осталось ни достаточного числа танков и самолетов, ни мотивации собственной армии, деморализованной от огромных потерь.

На девятый день войны Израиль, впервые с начала боевых действий, начал атаковать противника по всей линии фронта, как на сирийском фронте, так и на египетском, на Синайском полуострове.

На 12-13-й дни войны Израиль пересек прежнюю линию границы, и выйдя уже непосредственно на территории Египта и Сирии, занял новые позиции в 35 км от сирийской столицы Дамаска и в 100 км от Каира в Египте. Сразу после этого СССР и США навязали сторонам перемирие, и война закончилась абсолютной победой Израиля.

Исходя из этих параллелей можно попытаться смоделировать, что же будет в Карабахе начиная с восьмого дня войны.

По моим наблюдениям, Ильхам Алиев в точности, день в день копирует действия египетского президента Анвара Садата в арабо-израильской войне 1973 года. За неделю боев Азербайджан так и не смог серьезно продвинуться вглубь Карабаха и бои сегодня идут преимущественно позиционные.

Кстати, египтяне тоже от бессильной злости наносили ракетные удары по Тель-Авиву, как и азербайджанцы бомбят Степанакерт. Это один из показателей наступающего поражения, своего рода агония диктатора, не просчитавшего как следует свои действия.

Возможно, сегодня или завтра Азербайджан предпримет повторное массированное наступление, причем, движет ими не столько здравый смысл, сколько ужас Алиева, понимающего, что если он проиграет сражение за Карабах, ему наступит конец. Политический конец. И ждет его пенсия на Рублевке, по-соседству с экс-президентом Киргизии Аскаром Акаевым. Или в Ростове на Дону, рядом с опальным Януковичем. Противоборствующие кланы внутри Баку не простят Алиеву поражение. Поэтому, действия Алиева сейчас - это вопрос его собственного политического выживания.

Если армяне Карабаха остановят это второе наступление, которое может случиться сегодня или завтра (и я верю, что им это под силу, поскольку армянские солдаты ничуть не хуже еврейских в войну Судного дня в 1973), это будет означать конец войны.

Отбив второе наступление Азербайджана, армянским войскам можно попытаться выступить на территорию собственно Азербайджана и взять под контроль позиции близкие к крупному городу Гянджа (при этом, сам город вряд ли будут трогать) для возможности контроля над нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, аэропортом Гянджи, автодорогой и ж.д путями Баку-Тбилиси и Манчегивирской ГЭС. При этом, ударов по азербайджанским городам армянам необходимо избегать, чтобы не давать Алиеву повод показывать миру, что армяне бьют по мирному населению. Наоборот, надо больше тиражировать последствия ударов Алиева по Степанакерту.



Возможно, что армянские войска отбив наступление, смогут примерно 9-11 октября завершить войну на подступах к Гяндже.

После чего в дело вступят Россия, Евросоюз и США и навяжут сторонам перемирие.

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Публикуется с согласия автора.