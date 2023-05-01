Победить ранение. Простые рецепты возвращения к жизни от того, кто чудом выжил на войне

"Если вас физически спасли — вы победили, и эта победа только на условных 40%. Но условных 60% — это победить последствия ранения в изменившейся психике. То есть 40% зависит от других, от врачей, за что им низкий поклон. А дальше ты сам, совсем сам". Мысль

Самый сложный вызов ранения – это психика, собственная родная психика, которая тебя удивляет

Это как удивиться однажды, что фасад дома, в котором ты всю жизнь жил, вдруг стал ядовито-желтым. И удивляет в этом не столько цвет, сколько то, что ты не ожидал, что этот фасад вообще может изменить цвет.

Если вас физически спасли – вы победили, и эта победа только на условных 40%. Без этой победы заниматься психикой — это как принимать закон о запрете наступления россиян вместо того, чтобы физически их уничтожать.

Но условных 60% – это победить последствия ранения в изменившейся психике. Своей, собственной, ядовито-желтого цвета. Сложность этих 60% еще и в том, что предыдущие 40% зависели от компетенций других людей, целой системы эвакуация – стабилизация – операция – лечение – реабилитация (что это вообще? Это слово нужно сейчас ввести в Красную книгу, потому что в реальности это редкость, как исчезающий вид).

То есть 40% зависит от других, от врачей, за что им низкий поклон.

А дальше ты сам, совсем один.

Если вас физически спасли – это победа только на условных 40% Фото: Facebook Masi Nayyem

У тебя могут появиться зависимости в качестве стабилизации психологического состояния. У тебя не могут, а точно появятся новые "друзья" в виде паранойи, непонимания себя и уверенности, что после ранения ты просто перешел на японский язык.

И бороться с этим сможешь только ты сам. Не происходит чуда, не приходит какая-то условная служба спасения психического состояния раненых военных. И здесь не надо впадать в жертву, что "ой боже, я один на один со своей проблемой". Да, друг. Мы и были всегда один на один с собой, а к манипуляциям лучше не прибегать.

Потому, как инсулин при сахарном диабете, решил, что незаменимым лекарством для меня будет дисциплина. Спокойно, уравновешенно, без лишних слов. Поэтому поделюсь тем, что сам буду делать и советую вам и вашим близким, кто сталкивался с этими проблемами.

1. Медитация Випассана. По меньшей мере, час в день. В идеале – два часа в день. Лучше выделить время на это, чем еще большее время на преодоление последствий отсутствия самоконтроля. Это дает покой, убирает реактивность.

2. Пища и алкоголь. Контролировать первое и исключить второе. Наслаждение из-за еды – это прекрасно. Но то, что я ем – влияет на мои решения. Алкоголь просто дает иллюзию, что я расслабился. Но потом все равно пропасть.

3. Физическая культура. Физическая травма как следствие дает утрату уверенности в себе, недоверие к своему телу. Подсознательно. Но заниматься спортом и ставить маленькие, а лучше большие цели – именно то, что может помочь идти вперед и не разрушать себя.

Пусть это останется декларацией на следующий месяц. Остается менее месяца до годовщины ранения. Хочу прийти в тот день лучшим собой, чем был.

А пока буду наслаждаться мыслью, что у меня все еще есть второй глаз… где-то во Вселенной в этот день год назад. Которым я могу смотреть, видеть, любить, щуриться от звезды под названием Солнце.

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