У всех на глазах. Как Путин вырастил фашизм в России и почему ему никто не помешал

"Интеллектуалам после этой войны найдется много работы в том, чтобы детально описать процесс зарождения и консолидации фашизма. Не в общих чертах, а детально, предметно и по стадиям. С четкой классификацией симптомов, заметив которые, нужно срочно к "врачу". Мнение.

Путин взращивал в России фашизм практически не таясь, на глазах у всего мира.

Украина — это даже не государство, сказал он президенту Бушу (кто-то помнит такого президента?) еще в 2008 году. И Буш не возмутился, не запротестовал, даже не выразил озабоченность! Он был слишком занят поисками души в глазах Путина.

К 2022 году этот гигантский гнойник фашизма уже невозможно было спутать ни с чем иным. Путинский режим совпадал с описаниями фашистского режима, данными Адорно, Арендт, Эко и другими западными интеллектуалами, по всем пунктам. Но мало кто из современников Путина, даже интеллектуалы, готов был увидеть в нем то, чем он стал к февралю 2022 года. Все отказывались верить, что такое вообще возможно — чтобы настоящий фашист посреди современности? Это же такая игра, не правда ли? Политики вообще любят игры.

Фашизм так хорошо и детально описан, как же его можно было не узнать, пропустить?

Мир так долго пребывал в отрицании именно потому, как мне кажется, что фашизм описан как предельный опыт, как тотальная катастрофа, как немыслимое. В то время как фашизм — это процесс, который поначалу может выглядеть вполне безобидно.

Даже несмотря на то, что человечеству в основном удалось отвязать фашизм от эпохи и этноса, перестать считать его "эксцессом отдельной нации" и признать, что корни этой политической патологии вполне универсальны и "заболеть" может кто угодно и когда угодно, нынешнему больному позволили ходить без присмотра где ему вздумается целых 20 лет.

Потому что "настоящий" фашизм — это немыслимое, а значит — невозможное.

Думаю, интеллектуалам после этой войны найдется много работы в том, чтобы детально описать процесс зарождения и консолидации фашизма. Не в общих чертах, в общих мы и так знаем — ресентимент, величие, бла-бла-бла. А детально, предметно и по стадиям. С четкой классификацией симптомов, заметив которые, нужно срочно к "врачу".

Например, стадия первая. Путин вернул советский гимн (2000). Еще и обоснование придумал ресентиментское — мол, чтобы папаня мой героический не переживал, что он жизнь свою положил на ложные цели.

Стадия вторая. Заявил, что распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой века (2005). Меркель в этот момент промолчала, не стала спорить (ведь для нее сам СССР был катастрофой, а его распад — избавлением). А нужно было спорить! И не только ей одной.

Стадия третья. Мюнхенская речь (2007). Это уже было объявлением войны, но все сделали вид, что так и надо.

Стадия четвертая. Грузия (2008). Война началась. Наверное это был последний год, когда болезнь еще поддавалась лечению.

А дальше уже вряд ли.

Именно потому, что все эти стадии выглядели безопасно, как часть "нормальной политики", на них удобно было не обращать внимания.

Поэтому важно описать все эти путинские выкрутасы как не-норму, как проявление болезни на ранних стадиях. Описать и задокументировать. Тут важна именно психологическая критериальность, позволяющая выявить патологический процесс. Ведь не каждый дурак или хам (или дура и хамка) в политике — непременно начинающий упырь рода человеческого.

В день обстрела Умани Минобороны РФ выпустило пресс-релиз с фото взлетающей ракеты и надписью "Точно в цель"

И когда интеллектуалы эту работу сделают, следующий "Буш" в ответ на слова следующего "Путина", что такой-то народ не совсем народ, не станет светски улыбаться, желая замять неловкий момент, а втащит незамедлительно (не прямо физически, хватит и морального ляпаса). Потому что будет знать, что делить народы на "настоящие" и "не настоящие" — это фашизм. Что фашизм в легкой форме — это все равно фашизм. И все это будут знать. И будут готовы втащить самому "Бушу", если его тоже понесет не в ту сторону.

Вот о чем я думаю все эти дни, с момента публикации ведомством Шойгу картинки про "точно в цель". Болезнь достигла терминальной стадии.

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