Сделаем Украину англоязычной. Почему законопроект о применении английского языка требует доработки

Законопроект о применении английского языка в Украине очень правильный и своевременный, считает аналитик Роман Комыза . Но кое-что туда следовало бы добавить, а кое-что подправить...

Зеленский внес в ВР законопроект "О применении английского языка в Украине". Ну наконец-то, давно пришло время! Особенно относительно обязательного владения английским языком должностными лицами, включая полицейских, прокуроров, налоговиков... Но есть и определенные проблемы:

Во-первых, почему законопроект не предусматривает применение английского в сфере нормотворчества? Это очень важный вопрос. На мой взгляд, даже важнее, чем обязать разговаривать на английском налоговиков и прокуроров. Если нормативно-правовые акты и, прежде всего, законы, не будут иметь официального перевода на английский язык, это лишь продлит нахождение Украины в информационном коконе с точки зрения понимания ее нормативно-правовой сферы нашими иностранными союзниками и партнерами. Возможность иметь доступ к нормативно-правовой базе Украины на английском языке — это один из важнейших элементов привлечения иностранных инвестиций... значительно более действенный, чем мифические "инвестиционные няни".

...А вот украинский дубляж следовало бы сохранить

Во-вторых, я не увидел законодательного закрепления (и сведенного в одном месте) обязательного публичного использования английского (вместе с государственным) во всех названиях, вывесках, указателях... то есть в любом месте, когда речь идет об экстерьерах зданий, географических объектах и транспортно-логистических маршрутах.

В-третьих, есть и некоторые не совсем, по моему мнению, уместные инициативы. Например, часть 4 ст. 9 (Английский язык в сфере культуры) фактически содержит императив по демонстрации фильмов на английском языке, а именно:

"Иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский язык, демонстрируются в кинозрелищных заведениях на языке оригинала с субтитрированием на государственном языке".

Считаю, что это неправильно. Уместнее было бы сформулировать эту норму иначе, то есть предусмотрев возможность демонстрации или на языке оригинала (английском с субтитрированием на украинском), или с добавлением звукового дубляжа (перевода) на украинский язык.

Надеюсь, что эти проблемы будут решены.

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