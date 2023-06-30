Запад может сделать больше. Как усилить давление на Россию прямо сейчас

Запад уже делает немало для помощи Украине и давления на Россию. Но, как считает американский дипломат и политолог Уильям Кортни, сейчас — тот самый момент, когда эти усилия нужно умножить

Российский президент Владимир Путин может пока оставаться на своем посту, но его власть — и сила России — приходит в упадок. Запад может воспользоваться новыми возможностями.

Судьба Путина могла повторить судьбу советского президента Михаила Горбачева. Несмотря на провал жесткого путча в августе 1991 года, Горбачев потерял поддержку и стал уязвимым. В декабре его правление — и СССР — распались.

Запад мало влиял на эти события. Однако на внешнеполитической арене Запад заключил соглашения о контроле над вооружениями с Москвой и укрепил афганцев и поляков, которые сопротивлялись советскому угнетению. Сегодня Запад все еще мало влияет на московскую политику. Но, как и в 1980-х, Запад противостоит агрессии. Союзники по НАТО вооружают украинские силы, частично финансируют украинское правительство и увеличивают военное присутствие вблизи России.

На волне неудачного восстания Евгения Пригожина "соотношение сил" — российская концепция власти и влияния — смещается против Путина и России. Этим может воспользоваться Запад.

Украина: Запад может помогать Украине больше. Это могло бы прекратить колебания и поддержать цели президента Владимира Зеленского по победе и восстановлению всей территории, включая Крым. Пригожин объявил официальные причины войны "ложью". Его честность может деморализовать некоторых россиян и военных, которые волнуются, что они являются пушечным мясом. Разгромы российских войск, как в сентябре прошлого года, когда украинские силы наступали на Харьковщине, могут участиться. Вероятно, улучшились перспективы контрнаступления Украины. Запад, в свою очередь, может быть доволен тем, что его военная помощь эффективна.

Права человека: Запад может быть более решительным в критике наступления Путина на права человека и политические свободы. Прецедент есть. Президент Джимми Картер поразил Кремль, написав известному советскому диссиденту Андрею Сахарову. Президент Рональд Рейган сделал права человека центральной частью своей открытой политики ослабления и краха СССР. Советские лидеры, по его словам, утверждали "право совершать любые преступления, лгать, обманывать".

Репрессии в России жестче, чем когда-либо после Холодной войны. Злоупотребления правами человека и ограничения политических свобод умножаются. Диссидентам Алексею Навальному и Владимиру Кара-Музе грозят длительные сроки заключения, как при Сталине. Усиление репрессий может отражать беспокойство Кремля из-за жестких вызовов, таких как Пригожин, а также из-за потенциальных народных восстаний, которые могут призывать к демократии. Отдавая приказ о вторжении, Путин, вероятно, боялся демократического примера Украины и связей с демократической Европой.

Демократический вызов правлению Путина может возникнуть особенно со стороны городских элит и лидеров частного сектора, чья безопасность и стоимость собственности упали. Запад мог бы привлекать эти группы более непосредственно, чтобы стимулировать гражданскую ответственность.

Санкции: санкции Запада сильны, но их можно усилить. Европейский Совет только что одобрил очередной — одиннадцатый — пакет ограничений. Соединенные Штаты давят на дружественные страны, чтобы они не служили черными проводниками для России подсанкционных товаров.

Лукашенко и Путин должны чувствовать себя мировыми изгоями Фото: РБК

Путин и Лукашенко: Запад может усилить давление на Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию детей из Украины. Могут поступить ордера на другие преступления. Запад поддерживает создание независимого трибунала для преследования преступления агрессии.

Ядерное оружие: Россия может почувствовать колебания Запада, если ее размещение ядерного оружия в Беларуси останется без ответа. НАТО может пересмотреть свою ядерную позицию и быть внимательным к союзникам. Путин также заслуживает того, чтобы заплатить цену за его зажигательную ядерную риторику в отношении Украины.

Энергетика: Запад может еще больше ужесточить ограничения на российскую энергетику. Европа обнаружила, что заменить российский газ легче, чем ожидалось. В 1980-х годах санкции были слабее отчасти из-за того, что Европа была менее способной заменить недорогой российский трубопроводный газ.

Беларусь: как он делал, помогая польскому свободному профсоюзу "Солидарность" в 1980-х годах, Запад может использовать креативные способы продвижения демократической оппозиции в Беларуси. Массовые протесты летом 2020 года показали масштаб народного негодования. Несмотря на репрессии, оппозиция внутри Беларуси, вероятно, кипит. Оппоненты в изгнании во главе со Светланой Тихановской помогают поддерживать огонек свободы. В Кремле, вероятно, опасаются, что когда Украина пойдет на запад, Беларусь вскоре может последовать за ней.

Современная Россия никогда не была такой изолированной от Запада. Поскольку санкции и дефицит западных технологий и капитала усиливают свое влияние, российская экономика и уровень жизни пострадают. Кремль может облегчить себе боль, выведя свои хищнические силы из Украины. Тем временем можно ожидать (и поощрять) дальнейшее недовольство и восстание в России.

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