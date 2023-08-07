Вместо запрета выезда. Как трудовые мигранты спасут Украину и почему их не надо бояться
Прозвучавшее вчера предложение продлить до трех срок невыезда мужчин-украинцев за границу вызывает решительное осуждение экономиста Сергея Фурсы. Он предлагает разрешить уехать всем, кто хочет, а дефицит трудовых кадров заполнить мигрантами, как это сделала Европа.
Недавно один лидер общественного мнения решил, что крайне необходимо сохранить нацию. И для этого нужно, чтобы люди размножались. Но проклятое технологическое развитие, урбанизация и люди не хотят активно плодиться и размножаться. И тогда лидер мнений заявил, что выход есть. Надо расселить города. И вернуть большинство нации в село. И там они уже начнут размножаться. Как делали это веками. И не поспоришь, что в городах люди размножаются плохо. По всему миру. Это общий тренд.
Это идея Дугина. Автор русского мира. Который очень озабочен судьбой русской нации.
Почему-то вспомнилось об этом, когда в украинском институте будущего (видимо, не очень хорошего будущего) также начали заниматься будущим украинской нации и предложили после войны еще на три года оставить мужчин без базового права выезда за границу. Ну мы же боролись за свободу. А потому живите в бараке.
Очень подобные идеи. И в принципе, часто некоторые украинские деятели, пытаясь бороться с неотвратимым, начинают продуцировать идеи, которые очень похожи на русский мир.
И это не надо обсуждать. Нельзя ограничивать права человека просто потому, что нельзя. И баста. Иначе мы говорим не о демократической стране. А о тоталитарной. Где цель оправдывает средства. И где свобода конкретного человека ничего не стоит. Это модель и России также.
И да, после войны депопуляция будет нашей самой большой проблемой. И да, некоторое количество мужчин уедет, как только откроют границы. И имеют полное право так сделать. Кто-то вернется из-за границы, где пережидает войну. Что вполне естественно. А кто-то поедет, в том числе демобилизовавшись из вооруженных сил. Потому что так хочет. И не кому-то там рассказывать человеку, который отдавал все ради страны, что эта страна потом хочет не выпускать тебя из объятий.
Однако проблему надо решать, признавая ее, не способом, недопустимым для свободной страны. Демократической страны. Страны, где права человека — не пустой звук. Страну, объединенную ценностями, за которые боролась. Ведь именно о ценностях эта война. Чтобы не стать Россией.
Так что после войны у нас будет большая проблема. Депопуляция. И это даже не проблема количества людей. Это проблема возрастного состава. Слишком много пенсионеров. Слишком мало работающих. Может, в институте будущего предложат сократить количество пенсионеров, неизвестно. Но, опять таки, в демократической стране такие идеи не работают.
Какой ответ возможен? Только один. Это миграция. Привлечение трудовых мигрантов. Из разных стран. С разных континентов. Разных рас. И вероисповеданий. Просто потому, что где-то запасной Украины у нас нет.
Лучше было бы вернуть украинцев? Конечно, лучше. Но вы не вернете их силой. А чем дольше длится война, тем больше уехавшие украинцы обустроят свой быт. И тем меньше они захотят возвращаться. Более того, проблема депопуляции была актуальной для Украины и до войны. У нас не было безработицы. У нас была нехватка рабочей силы. Который есть и сейчас, даже во время войны на фоне отсутствия инвестиций.
Можно ли надеяться, что украинцы, вдруг, отрицая мировые тренды, начнут активно размножаться? Нет. Это надо признать. Если, конечно, какой-то институт будущего не предложит расселить украинцев обратно по селам.
Поэтому миграция — единственный ответ. Нравится она вам или не нравится. Альтернативы просто нет. Альтернатива — тотальная бедность.
Это надо признать. И к этому надо готовиться. Этот процесс должен быть не хаотичным, а управляемым. И общество должно быть к нему готово.
Вот о чем надо говорить, а не продуцировать безумные теории о попрании базовых прав людей и превращении Украины в барак, который лелеет надежду на евроинтеграцию. Хотел бы я увидеть глаза европейских чиновников, которые будут предлагать сочетание таких шагов с евроинтеграцией. Хотел бы я увидеть глаза избирателей, мнение которых очень важно в Украине, когда кто-то из официальных лиц выйдет с таким предложением.