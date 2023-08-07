Вместо запрета выезда. Как трудовые мигранты спасут Украину и почему их не надо бояться

Прозвучавшее вчера предложение продлить до трех срок невыезда мужчин-украинцев за границу вызывает решительное осуждение экономиста Сергея Фурсы . Он предлагает разрешить уехать всем, кто хочет, а дефицит трудовых кадров заполнить мигрантами, как это сделала Европа.

Недавно один лидер общественного мнения решил, что крайне необходимо сохранить нацию. И для этого нужно, чтобы люди размножались. Но проклятое технологическое развитие, урбанизация и люди не хотят активно плодиться и размножаться. И тогда лидер мнений заявил, что выход есть. Надо расселить города. И вернуть большинство нации в село. И там они уже начнут размножаться. Как делали это веками. И не поспоришь, что в городах люди размножаются плохо. По всему миру. Это общий тренд.

Это идея Дугина. Автор русского мира. Который очень озабочен судьбой русской нации.

Почему-то вспомнилось об этом, когда в украинском институте будущего (видимо, не очень хорошего будущего) также начали заниматься будущим украинской нации и предложили после войны еще на три года оставить мужчин без базового права выезда за границу. Ну мы же боролись за свободу. А потому живите в бараке.

Очень подобные идеи. И в принципе, часто некоторые украинские деятели, пытаясь бороться с неотвратимым, начинают продуцировать идеи, которые очень похожи на русский мир.

И это не надо обсуждать. Нельзя ограничивать права человека просто потому, что нельзя. И баста. Иначе мы говорим не о демократической стране. А о тоталитарной. Где цель оправдывает средства. И где свобода конкретного человека ничего не стоит. Это модель и России также.

И да, после войны депопуляция будет нашей самой большой проблемой. И да, некоторое количество мужчин уедет, как только откроют границы. И имеют полное право так сделать. Кто-то вернется из-за границы, где пережидает войну. Что вполне естественно. А кто-то поедет, в том числе демобилизовавшись из вооруженных сил. Потому что так хочет. И не кому-то там рассказывать человеку, который отдавал все ради страны, что эта страна потом хочет не выпускать тебя из объятий.

Многие мужчины потянутся на выезд — им придется искать замену Фото: Новини live

Однако проблему надо решать, признавая ее, не способом, недопустимым для свободной страны. Демократической страны. Страны, где права человека — не пустой звук. Страну, объединенную ценностями, за которые боролась. Ведь именно о ценностях эта война. Чтобы не стать Россией.

Так что после войны у нас будет большая проблема. Депопуляция. И это даже не проблема количества людей. Это проблема возрастного состава. Слишком много пенсионеров. Слишком мало работающих. Может, в институте будущего предложат сократить количество пенсионеров, неизвестно. Но, опять таки, в демократической стране такие идеи не работают.

Какой ответ возможен? Только один. Это миграция. Привлечение трудовых мигрантов. Из разных стран. С разных континентов. Разных рас. И вероисповеданий. Просто потому, что где-то запасной Украины у нас нет.

Лучше было бы вернуть украинцев? Конечно, лучше. Но вы не вернете их силой. А чем дольше длится война, тем больше уехавшие украинцы обустроят свой быт. И тем меньше они захотят возвращаться. Более того, проблема депопуляции была актуальной для Украины и до войны. У нас не было безработицы. У нас была нехватка рабочей силы. Который есть и сейчас, даже во время войны на фоне отсутствия инвестиций.

Можно ли надеяться, что украинцы, вдруг, отрицая мировые тренды, начнут активно размножаться? Нет. Это надо признать. Если, конечно, какой-то институт будущего не предложит расселить украинцев обратно по селам.

Поэтому миграция — единственный ответ. Нравится она вам или не нравится. Альтернативы просто нет. Альтернатива — тотальная бедность.

Это надо признать. И к этому надо готовиться. Этот процесс должен быть не хаотичным, а управляемым. И общество должно быть к нему готово.

Вот о чем надо говорить, а не продуцировать безумные теории о попрании базовых прав людей и превращении Украины в барак, который лелеет надежду на евроинтеграцию. Хотел бы я увидеть глаза европейских чиновников, которые будут предлагать сочетание таких шагов с евроинтеграцией. Хотел бы я увидеть глаза избирателей, мнение которых очень важно в Украине, когда кто-то из официальных лиц выйдет с таким предложением.

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