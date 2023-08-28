Коррупция стала мародерством: как эволюционировала главная проблема Украины во время войны

Победить украинскую коррупцию какими-то громкими акциями невозможно, пишет аналитик Александр Кочетков . Она пронизала все общество — поэтому победить ее можно только изменив общественно-политическую модель в стране.

Соцопросы свидетельствуют, что проблема коррупции считается украинцами второй по важности после российского вторжения. Коррупция сопровождает все время украинской независимости, ее вменяют нам все наши союзники.

Каждый президент Украины публично ставил целью преодоление, хотя бы уменьшение коррупции. И каждого в конце концов обвиняли в вопиющих коррупционных поступках, по крайней мере, его ближайшее окружение.

У нас, пожалуй, самое большое в мире количество антикоррупционных органов, если посчитать и соответствующие общественные организации. На них тратятся огромные деньги. Но эффективность этой "борьбы" настолько жалкая, что министры, депутаты и пресса готовы решать проблему с помощью дуэлей и пари как вот А.Резников, А.Радина и М.Ткач.

На самом деле, это не смешно. Потому что это — окончательный приговор всей нашей модели общественно-политических отношений. Очевидно, что с таким бременем Украина не имеет цивилизованного будущего.

Во время войны коррупция не исчезла, даже не уменьшилась. Наоборот, овладела новыми сферами и приобрела предельно наглый, откровенно мародерский характер, большинство военкоматов тому печальный пример.

Так почему украинское общество проклинает коррупционную гидру, а она растет и цветет, как мальвы под плетнем возле родного домика?

У нас сложилось ложное представление о природе коррупции, которое можно назвать персонифицированным. То есть, во власть просачиваются нечестные люди, там находят таких же, начинают незаконные сделки для собственного обогащения и втягивают в них всех во власти, включая высших должностных лиц. А вот если бы страну возглавил кто-то действительно честный, которой бы сам не брал и окружению не давал, то украинская коррупция сразу упала бы на уровень демократических стран. Где она, конечно, существует, но не является тотальной.

Это наивный взгляд и лишь часть диагноза. Потому что не учитывает коррупцию, которую я называю институциональной.

Да, жадная свол*чь, готовая на все ради денег, живет везде. Но появление на украинском Олимпе даже настоящего праведника, который государству — все, а себе — ничего, кроме того, что положено по должности, проблему не решит. Потому что власть такого "божьего человека" в Украине рухнет максимум за год.

Представьте себе невыдуманную ситуацию: новый, еще незапятнанный президент приводит в Раду кучу таких же новых депутатов. И к нему прибегает его доверенный человек, испуганный такой, и докладывает: "Нардепы хотят денег. Хотя бы по пять штук баксов в месяц. Потому что из других фракций и от олигархов им уже по десять предлагают. Без денег фракцию не удержим — разбежитесь. И тогда всему гаплык"...

Да-да, слышу возмущенные возгласы читателей: "А зачем брал в список таких неустойчивых?!". В общем, о неустойчивых больше всего орут те, кому никогда взятку не предлагали и не предложат, и они просто не представляют, как поведут себя в таком случае.

А общемировая практика подтверждает: если чиновнику "положить на стол" сумму в два-три его официальных годовых заработка, то ломается более 90%. По нашим ОП, ВР, КМ, а также различным учреждениям, на уровне областных администраций и т.д. циркулируют суммы, превышающие этот годовой заработок в десятки, а то и сотни раз! Где святых набрать, чтобы удержались?

Поэтому первым лицом принимается решение, что на фракцию, а, ну еще на содержание наших ботоферм, а, да, еще на спичрайтеров, мы возьмем у того олигарха, а пока закроем глаза на его сомнительные выходки. Потом вдруг выясняется, что новым, незапятнанным министрам, чтобы они не пилили бюджеты министерств, надо тоже приплачивать к зарплате. Чувствуете пикантность момента: за честную работу надо платить из теневых средств.

Если снизу видят, что сверху начинают брать, то и себя не сдерживают. И пошло-поехало везде и всюду. Обычно на подобное самоопределение у новой честнейшей власти уходит максимум три месяца.

Понятно, я упрощаю, но в Украине существует неизвестно сколько направлений деятельности власти, на которые средства в бюджете не предусмотрены. А если их туда заложить, то бюджет сразу лопнет, а общество проклянет власть за расточительство. Это содержание провластных депутатов всех уровней, провластных медиа (телемарафон, говорите?), политических проектов разного направления, которые обязательно поддерживает власть. А еще нужны огромные средства на борьбу с политическими оппонентами, какую-то благотворительность, пиар власти в центре и на местах...

Множество денег тратится на поддержку власти в Украине

Тут уже разовой помощью от олигарха не обойтись. Поэтому властью создаются масштабные бизнес-участки с заведомо теневой коррупционной составляющей, на областные администрации и различные ведомства спускаются "планы по сдаче рогов и копыт" (как там М.Тищенко это называет — "константа"?), и ни один заметный бизнес не может работать без откатов власти.

То есть, такая тотальная коррупция становится неотъемлемой составляющей деятельности любой власти в Украине, власть без нее просто неспособна функционировать и выполнять, в том числе и сугубо государственные задачи. Поэтому я и называю эту коррупцию институциональной.

А еще она самовосстанавливающаяся. Потому что значительные суммы от коррупционных сделок оседают в карманах коррупционеров как плата за риск. Этих средств обычно хватает не только на то, чтобы коррупционер и все его родственники жили в роскоши, но и на то, что откупиться от преследования при смене власти и остаться в системе. "Новые лица" приходят, а "решалы" остаются при делах.

Наибольшего размаха и разветвленности эта система достигла при В.Януковиче: там каждому, даже маленькому чиновнику в регионе, доплачивали в конверте в обмен на постоянную готовность выполнить любое политическое или коррупционное задание сверху. А центральная власть воровала почти открыто и мощно, создав теневую экономику, превосходящую легальную.

При демократических президентах появилась тенденция некоего розового самооправдания. Во времена П.Порошенко депутат его блока БПП рассказал, что да, коррупция у них есть, но средства от нее идут на борьбу с Путиным и другими врагами Украины. Так у нас возникла "патриотическая коррупция".

Сейчас представители власти модифицировали ее в "коррупцией ради победы": да, пилим как украинские бюджеты, так и партнерские, но на эти средства мы покупаем беспилотники, оружие, автомобили — все что нужно для ВСУ... Тысячелетняя мудрость, что грязные инструменты пятнают и уничтожают любую благородную цель, им неизвестна.

И что, воры, которые искренне верят, что так они спасают Украину, прекратят воровать и не позволят другим? Скорее наоборот. Предвижу, что после желанной победы у нас появится "коррупция для послевоенного восстановления" Украины — как-то же надо обслуживать западных инвесторов, няни всякие... Потом она же ради вступления в ЕС и НАТО — а как иначе продвигать международные интересы Украины? А потом, в идеале, "коррупция ради преодоления коррупции"...

И все это, между прочим, в тесном сотрудничестве с нашими зарубежными "кураторами", которые вовсе не белые и пушистые, а давно научились использовать украинскую "специфику".

Поэтому и повторяю постоянно: без коренного изменения общественно-политической модели в Украине нам из этого дерьма не выбраться. И новая модель должна предусматривать действенные предохранители именно против институциональной коррупции. Элементами этого должны стать изменение избирательного законодательства, механизмы постоянного контроля общества за властью с возможностью отзыва любого чиновника в период между выборами, запрет самопиара власти через собственные СМИ, жесткий контроль расходов чиновников и аффилированных лиц, прозрачные общественные фонды для премирования эффективных чиновников, введение понятия общественной репутации и прочее.

И да, честный неподкупный человек во главе страны нужен, здесь я согласен с общественными ожиданиями. Потому что те преобразования, которые нам жизненно необходимы, возможно сделать по запросу снизу, но исключительно по инициативе сверху.

Источник