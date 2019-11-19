Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и подготовку к "нормандской встрече"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и подготовку к "нормандской встрече".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса", – говорится в сообщении.

Президент проинформировал Мааса о ситуации на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в нормандском формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта.

"Также была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Хайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы", – отметили в пресс-службе.

Обсуждались также вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.