Украина будет требовать от РФ 1,2 млрд грн компенсации за порты в Крыму

Политика
Если РФ проигнорирует требование Украины, дело отправят в международный арбитраж

Администрация морских портов Украины потребует от РФ свыше 1,24 млрд грн компенсации за убытки от аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Сумма обусловлена стоимостью незаконно присвоенного россиянами госимущества, которое было закрепленно за филиями АМПУ.

Если в течение полугода РФ будет игнорировать требование Украины, дело перейдет в международный арбитраж.

Официальное письмо по компенсации украинская сторона планирует отправить России до конца 2019 года.

В АМПУ также уточнили, что это уже вторая попытка получить компенсацию от РФ: ранее предприятие обращалось в украинский Минюст, который, в свою очередь, подавал общий иск в Европейский суд по правам человека.

Как ранее сообщал Фокус: