Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала дело относительно Софии Федины и Маруси Зверобой

В Украине "пора приглушить свободу слова" и "фильтровать речь".

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Об этом заявила бывшая журналистка и нынешний народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает "Настоящее время".

"Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, что пора бы ее уже приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", − прокомментировала Смаглюк дело относительно Софии Федины и Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту.

Смаглюк добавила, что планирует голосовать за снятие неприкосновенности с Федины, но не за привлечение ее к ответственности. Также Василевская-Смаглюк не исключает, что оружие, которое нашли у Зверобой, может быть связано с угрозами Зеленскому.

Позже на странице в Facebook Смаглюк обвинила журналистку "Настоящего времени" в манипуляциях.

"Сначала ведущая спрашивает о Маричке Зверобой, потом о человеке, который порвал портрет Порошенко, потом об Александре Дубинском и его высказываниях, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова, и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает. Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на YouTube. Умничка, good job, well done", − написала Смаглюк.

Она добавила, что за 15 лет работы в журналистике "доказывала своими расследованиями, какой власти не место в Украине − коррупционной, циничной и т. д.".

"Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой, и это станет нормой вещей, свободой слова. Здобули! Берегите брови, Ирина. Вам еще ими управлять и управлять", − написала Смаглюк.

Как ранее сообщал Фокус:

После визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.

Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине.

София Федина заявила, что подготовленное ей подозрение ГБР является свидетельством существования "режима Зеленского".

Утром в четверг, 28 ноября, сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие.