Украинцы на выборах уже предоставили Зеленскому мандат на проведение земельной реформы, – Стефанчук

По словам первый вице-спикер ВР, нет необходимости проводить референдум в этом аспекте

Представитель президента в Верховной Раде, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что именно избиратели дали право ввести рынок земли в Украине.

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Об этом он сказал на заседании согласительного совета, сообщает УНИАН.

По его словам, у Зеленского "пункт о создании прозрачного рынка земли был указан как один из ключевых пунктов программы" президента.

"Учитывая, что 73% граждан, которые приняли участие в голосовании, и поддержали программу Владимира Зеленского, в принципе мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта бесспорно ему был предоставлен", – сказал первый вице-спикер Верховной Рады.

"Поэтому в этом аспекте нет необходимости в проведении референдума", – добавил он.

Однако, по словам Стефанчука, есть необходимость о проведении референдума относительно продажи земли иностранцам.

Стефанчук подчеркнул, что в среду состоятся парламентские слушания относительно рынка земли, и надеется, что там будет серьезная дискуссия, и они не будут направлены на то, чтобы "промывать мозги".

Он добавил, что необходимо завершать с тем "междусобойчиком", который создан и существует в Украине более 20 лет, и не дает возможности доступа граждан к единому праву собственности, на которое налагается мораторий", то есть к рынку земли.

Стефанчук считает, что могут быть обращения в Конституционный суд, однако, надеется, что КСУ будет комплексно рассматривать этот вопрос.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.

Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".