Разделы
Материалы
Политика

Катер ВМСУ "Прилуки" и французский корвет вышли в Черное море на учения

Фото: mil.gov.ua

Во время выполнения маневров отрабатывались навыки совместной работы экипажей кораблей

Ракетный катер ВМСУ P153 "Прилуки" в акватории Черного моря провел учения с французским корветом Commandant Birot.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время выполнения маневров отрабатывались навыки совместной работы экипажей кораблей.

Всего в ходе учений экипажи отработали три элемента: тактическое маневрирование, прием-передача грузов на ходу и спасение выпавшего за борт человека.

"Общие задания с военными кораблями НАТО – это большой опыт и возможность отработать элементы по сигналам МТР, которые дают возможность совершенствоваться и выполнять совместные задания на высоком уровне", – рассказал командир катера "Прилуки" Владимир Углинский.

В мероприятии также приняли участие курсанты института ВМС НУ "ОМА".

Как ранее сообщал Фокус: