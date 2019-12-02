Катер ВМСУ "Прилуки" и французский корвет вышли в Черное море на учения

Во время выполнения маневров отрабатывались навыки совместной работы экипажей кораблей

Ракетный катер ВМСУ P153 "Прилуки" в акватории Черного моря провел учения с французским корветом Commandant Birot.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время выполнения маневров отрабатывались навыки совместной работы экипажей кораблей.

Всего в ходе учений экипажи отработали три элемента: тактическое маневрирование, прием-передача грузов на ходу и спасение выпавшего за борт человека.

"Общие задания с военными кораблями НАТО – это большой опыт и возможность отработать элементы по сигналам МТР, которые дают возможность совершенствоваться и выполнять совместные задания на высоком уровне", – рассказал командир катера "Прилуки" Владимир Углинский.

В мероприятии также приняли участие курсанты института ВМС НУ "ОМА".

Как ранее сообщал Фокус:

8 июля ВСУ провели танковые учения на расстоянии в несколько десятков километров от линии соприкосновения.