Минские соглашения вскрывать нельзя. Чего требовал Путин по итогам нормандского саммита

По итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в украинское законодательство необходимо имплементировать поправки по формуле Штайнмайера и дать Донбассу постоянный особый статус.

Кроме того, российский президент в который раз потребовал прямого диалога с боевиками.

"Хочу подчеркнуть – важно, чтобы конфликтующие стороны между собой догововарились. Прямой диалог. Ни один конфликт в мире не решался без прямых переговоров", – сказал Путин.

По его словам, разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу восстановления Киевом контроля над границей с РФ обусловлены тем, как этот вопрос прописан в "минских соглашениях".

"Действительно, наши позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись "минские соглашения", – сказал он.

Путин напомнил, что в этом документе записано то, что киевские власти начинают восстанавливать контроль над границей с РФ на следующий день после проведения выборов на Донбассе, а полностью получают контроль после завершения всех политических процедур, предусмотренных "минскими соглашениями".