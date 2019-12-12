"Мне 54 года, я не..." Порошенко высказался по делу ГБР о "госизмене" за Минские соглашения

Дело Госбюро расследований по возможной госизмене пятого президента Петра Порошенко при подписании Минских соглашений – сфабриковано.

Об этом сам Порошенко заявил с трибуны Верховной Рады.

"Фигуранты кассетного скандала-2, которые сфабриковали еще одно дело за якобы "госизмену" при подписании Минских соглашений... Мне 54 года, я не... В целом, вы поняли, от кого пошла команда на открытие дела", – заявил лидер "Евросолидарности".

Также он говорит, что "минский пакет – это не священные тексты, как четыре Евангелия", но в 2014 году он помогли остановить наступление российской армии.

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Кроме того, Минские соглашения дали время для строительства украинской армии и возможность заручиться поддержкой мировой коалиции.

"А тот, кто строил кампанию на критике Минских соглашений за восемь месяцев не предложил никакой альтернативы", – отметил Порошенко.

По поводу продления закона об особом статусе он зааявил, что "голосование за помогает нашей армии держать оборону с меньшими потерями, дает возможность украинским дипломатам продолжать работу за сохранение коалиции". По его словам, "Европейская солидарность" не могла не поддержать законопроект. В итоге фракция дала 23 голоса "за".

Напомним, 10 декабря ГБР открыло уголовное дело по факту возможного совершения госизмены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений. Заявление в Госбюро расследований принес бывший замглавы АП Януковича Андрей Портнов.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".