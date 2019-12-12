Зеленский: В Париже руку Путину подал, если вернет Донбасс – могу пожать еще десять раз

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговор в Париже понял, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договариваться.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"На протяжении восьми часов смотрели друг другу в глаза. Я ощущал большую поддержку со стороны Франции и Германии. Что касается президента РФ – это не простой, сложный человек, но мне понятно много чего с этой первой встречи. Всего говорить не буду. Но я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться", – заявил президент.

Зеленский также подтвердил, что пожал руку Путину.

"Да. А как можно встречаться на высшем уровне, как можно о чем-то договариваться. Решать вопросы. Мне кажется, что мы много чего решили, а результаты увидим до конца года", – отметил он.

Зеленский отметил, что для достижения мира необходимо вести переговоры.

"Если завтра нам вернут нашу землю, наш оккупированный Донбасс – то я могу пожать десять раз руку, а если вернут Крым, а нам его точно вернут, – готов пожать 100 раз", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.